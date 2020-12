Mis à jour le 12/09/2020 à 11:15

Il ne trouve toujours pas sa place dans le monde. Au début de la saison il est parti FC Barcelona parce que cela ne comptait pas pour Ronald Koeman. Sa destination était Benfica, où il essaierait d’ajouter des minutes et de reprendre de l’importance; Cependant, la rumeur s’est confirmée aujourd’hui: l’entraîneur de l’équipe de Lisbonne Jorge Jesus ne l’a pas non plus, alors Jean-Clair Todibo il devra retourner au Camp Nou en janvier.

L’entraîneur portugais a été très clair en expliquant pourquoi il n’a pas la centrale française, à qui il n’a pas accordé une seule minute jusqu’à présent cette saison.

“Todibo ne sera pas contre le Standard. Il n’a aucune condition physique ou tactique. Il n’a pas travaillé avec l’équipe. Il n’est pas l’un des joueurs auxquels je pense », a déclaré l’entraîneur à l’approche du choc de la Ligue Europa.

En ce sens, le journal portugais «Record» a annoncé ce matin que Benfica avait déjà pris la décision de mettre fin au prêt de Todibo dans la prochaine fenêtre de marché.

L’équipe portugaise a payé à Barcelone deux millions pour le prêt de Todibo, qui était déjà prêté à Schalke la saison dernière, et a économisé une option d’achat de 20 millions.

Mais comme le dit l’adage, il n’y a pas de mal qui ne vient pas. Le retour de Todibo coïncidera avec la nécessité pour Barcelone d’avoir des centres. En effet, en janvier, le club allait chercher un remplaçant pour le blessé Gerard Piqué.

Bien sûr, lors de ces deux sorties, l’adaptation du Français n’a pas été comme prévu et, en plus, il a eu quelques accidents physiques qui n’ont pas aidé non plus.

