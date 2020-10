La Juventus FC et le Barcelona FC ont eu leur première rencontre en Ligue des champions avec une victoire 0-2 pour Barcelone lors de la deuxième date de la phase de groupes.

Pour Barcelone, Pedri, un joueur de 17 ans, était l’un des joueurs de départ. Sa mission était d’attaquer du côté droit, celui de Juan Guillermo Cuadrado, avec qui il a eu un duel en attaque et en défense.

Eh bien, ce jeudi, un jour après le match, le jeune attaquant espagnol est l’un des joueurs qui reçoit tous les éloges car, pour la presse espagnole, il a remporté le duel contre le défenseur colombien.

«À seulement 17 ans, l’ailier canarien a mené un autre vétéran comme Cuadrado, qui avait l’habitude de se promener librement sur la bonne voie. Pedri a non seulement réussi à l’arrêter lorsqu’il a attaqué, mais il avait également des détails de qualité contre le Colombien démontrant son énorme personnalité et a rejoint l’attaque avec un grand danger », a écrit Mundo Deportivo à propos de Pedri.

Selon Opta, sur 41 passes, Pedri en a frappé 39, et de ces 32 dans le champ opposé, c’est-à-dire dans les «barbes» de Cuadrado. Bien qu’il ait perdu 7 balles, il en a récupéré 6 et a fait quatre bons dribbles.

Marca a également souligné ce que Pedri a fait contre Cuadrado: “Il a 17 ans mais personne ne doute qu’il est fait du même matériau que les magiciens qui ont joué au centre du terrain du Barça à travers l’histoire”, écrit-il.

Le défi pour l’attaquant espagnol était très grand car il disputait son premier match de Ligue des champions et il le faisait contre le club le plus important d’Italie ces dernières années. Cependant, le week-end, il avait également joué son premier classique contre le Real Madrid et là, il n’était pas si important, donc sa performance contre la Juventus suscite beaucoup plus d’attentes parmi la presse et les fans espagnols.