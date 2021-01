La situation est très grave et les raisons ont laissé “ froid ” même les supporters du Barça qui étaient les plus critiques Quique Setien. Il Barça Il a notifié dans une lettre sévère le licenciement de son ancien entraîneur et a allégué plusieurs raisons pour lesquelles il n’était plus le premier entraîneur de l’équipe culé. Et certains d’entre eux sont déjà connus.

Manu Carreño à El Larguero de la Cadena SER a eu accès à la lettre que le club de Culé a envoyée à Setién, dans laquelle il a fait savoir à l’entraîneur son manque de leadership, que son attitude a suscité des critiques continues et que Dans de nombreux matchs et séances d’entraînement, celui qui semblait aux commandes était Eder Sarabia, le deuxième technicien.

“Votre manque de leadership dans l’équipe est public et notoire car l’entraîneur adjoint semblait diriger les matchs et les séances d’entraînement et pas vous.»Dit la lettre du club à Setién.

Le Barça lui rappelle que Setién a pris l’équipe comme leader et n’a pas pu revalider le titre de champion, qu’ils sont tombés en quarts de finale de la Copa del Rey (après avoir atteint huit des dix dernières finales) et qu’ils sont tombés en Ligue des champions. 2-8 au Bayern Munich, la plus grande défaite historique du club en Europe.

Aller au tribunal

Selon le journaliste Jordi Martí du SER Catalunya, le Barça envisage de discuter de la «capacité» et de «l’attitude» de Quique Setién dans le procès que les parties ont prévu.

C’est la raison pour laquelle ils exposeront dans le procès en se cachant derrière les résultats d’une équipe qui a pris les devants et qui a fini par perdre la Liga et tomber 2-8 en Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Les Catalans ne semblent pas disposés à payer les sommes demandées par l’entraîneur cantabrique et feront tout leur possible pour tenter de l’éviter.

