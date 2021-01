Le candidat à la présidence de FC Barcelona Joan Laporta a révélé ce vendredi que les élections du club pointent au 7 mars, après la report de la date de début du 24 janvier, un retard qui nuit au club mais qui accepte compte tenu des «circonstances» de la pandémie de coronavirus.

“Les explications du club sont acceptées, nous sommes prêts pour le moment où le processus électoral continuera à travailler pour tenter de gagner ces élections”, a déclaré Laporta après sa rencontre avec les deux autres candidats à la présidence, Víctor Font et Toni Freixa, et le conseil Responsable du club.

“Les élections sont envisagées le jour 7 mars car des mesures seront adoptées pour promouvoir des mesures de participation et la Generalitat a accepté oralement promouvoir un décret permettant le vote par correspondance. Il est également important qu’il semble que vers cette semaine, le pic de la pandémie diminuera, nous ne trouverons pas la situation actuelle, la fin de l’emprisonnement ou une situation régionale », a-t-il ajouté, reconnaissant son inquiétude face au virus.

Laporta a expliqué que le processus électoral est paralysé et reprendra à partir de là, avec les trois candidats. «Les circonstances rendent cela impossible (élections du 24 janvier), les explications sont ce qu’elles sont et nous devons continuer à travailler. Le processus s’arrête, puis rouvre à partir du moment où nous sommes », a-t-il déclaré.

“Cela ne pouvait pas être, la Generalitat l’a fait savoir au directeur, mais la volonté est que ce soit le plus tôt possible. Celui qui est le plus touché par cette situation est le Barça, qui ne peut plus attendre d’avoir un président et un conseil d’administration pour prendre des décisions. C’est ce qu’il y a et continuez à travailler », a-t-il ajouté.

