Bien qu’ils aient commencé avec le tableau d’affichage vers le bas, les Catalans ont réussi à revenir non seulement sur le tableau d’affichage, mais aussi dans le match. Il Le FC Barcelone a réussi à battre la Real Sociedad 2-1 dans le duel avancé par la date 19 de LaLiga Santander, et la victoire a rempli d’optimisme les fans, les joueurs et l’entraîneur lui-même Ronald Koeman, qui croit que son équipe peut se battre pour la Liga.

“Sûrement, C’était la meilleure première partie de la saison, dans laquelle nous étions bons avec le ballon et on presse bien aussi et nous poussons, dans tous les sens », a déclaré Koeman, ajoutant que le titre du tournoi leur appartenait.

“Avec cette attitude, nous serons Où nous voulons être. Oui biensur, tu peux penser à la ligue. Beaucoup de choses peuvent arriver et beaucoup dépend de nous-mêmes », a-t-il déclaré.

L’entraîneur néerlandais considère que «2-1 à la mi-temps, c’était un peu court à cause du match que nous avons vu. La seconde partie cela a été plus compliqué, au contraire. C’était un jeu de haut niveau, avec beaucoup d’intensité, dans lequel nous avons pu marquer plus d’objectifs ».

Il n’a pas mis en évidence les individualités

Koeman ne voulait mettre en évidence personne en particulier, puisque «tout le monde a joué à un bon niveau. Cela a été une usure énorme, avec un rival devant cela fait des choses. C’est l’équipe que je veux voir, tout le monde l’a mis tout, même sans le ballon, a fait la différence ». Et il a affirmé que “cela a été un pas de géant dans l’équipe”.

