Cela semblait compliqué en début de saison, mais il y a de la vie au-delà Leo Messi. Les derniers matchs du Barcelone ont montré à Ronald Koeman que son équipe sait bien se débrouiller sans 10. Ils ont été dans des matchs peu profonds, avec le billet pour les huitièmes de finale déjà tiré, mais le Néerlandais a décidé et parié que l’Argentin devrait se reposer. Il l’a fait, il l’a laissé à Barcelone et l’équipe a remporté deux victoires notables contre Dynamo de Kiev Oui Ferencvaros.

Des rivaux mineurs, oui. Mais l’équipe était bien supérieure dans les deux matchs, ils s’entendaient bien et cédaient la place à de nouvelles apparitions comme celle de Braithwaite. Ce n’est pas Leo bouscule les vestiaires, oblige les joueurs à élever leur rang, à couvrir tout ce que l’Argentin contribue ou contribue habituellement, ce qui, au cours de la dernière décennie, est beaucoup. Le domaine qui couvre Messi C’est, parfois, un terrain dangereux pour le reste des coéquipiers et que la créativité du groupe n’est pas renforcée.

Depuis que la saison a commencé pour lui Barça, là fin septembre, jusqu’au match devant lui Betis le 7 novembre Koeman n’a pas osé lever le pied pour Messi. C’est contre les Verdiblancos la première mini pause pour l’Argentin, qui est sorti après la pause pour révolutionner le jeu. Après cela, avec le désordre médiatique occasionnel de 10, deux matchs hors de l’appel de la Ligue des champions, sauvant des voyages en Ukraine et en Hongrie.

C’est ainsi qu’il gère en ce moment Koeman les minutes pour Messi, tandis que le reste de l’équipe répond sur le terrain avec une certaine harmonie. Le plan B, dans ces deux cas, a parfaitement fonctionné. Deux victoires à domicile qui ont réactivé des pions qui semblaient rabougris ou oubliés. Griezmann il en fait partie, qui semble avoir trouvé sa place et son football, aussi son but, quelque chose de nécessaire pour des stars comme les Français. Le Petit Prince est vu avec un autre éclat et cela ne profite qu’aux Barça.

Spécial en vedette pour Braithwaite. Le danois est devenu la vraie surprise ces dernières semaines. Vous avez profité des opportunités Koeman et lors de ses trois derniers départs consécutifs, il a atteint quatre buts avec, à l’œil nu, huit tirs. Oui, sa contribution à l’objectif se traduit par un objectif toutes les deux tentatives. Ce sont des nombres de grands attaquants qui seuls le temps et le passage de la saison détermineront s’il s’agissait d’une coïncidence ou d’un potentiel qui n’était pas utilisé dès la première heure par le club.

Dembélé C’est une autre des pièces qui a augmenté face aux rotations. Ce n’est pas Messi Il laisse des minutes aux autres joueurs sur le front de l’attaque et face à Ferencvaros, le Français a montré qu’il pouvait performer à un niveau élevé s’il est autorisé à développer son football. Avec des mètres devant, l’extrême est net et sort généralement victorieux des nombreux dribbles qu’il tente [66,7%; Messi promedia menor éxito (61,2)].

Le départ de Messi, une possibilité

Tout cela, avec le bruit autour de la sortie plus que possible de Leo Messi. La tentative ratée du joueur cet été est toujours en cours et rien n’indique pour le moment que son point de vue a changé – bien pire. Le joueur aura la possibilité de devenir totalement libre à la fin de cette saison s’il le notifie avant qu’elle ne se termine.

La rumeur court que cela pourrait arriver même en janvier, laissant au club un jeu économique pour sa vente à l’un des nombreux enchérisseurs derrière lui (City, PSG, Inter …). Au club, ils sont conscients du soulagement économique qui signifierait que Messi quittera le Barcelone. Non seulement à cause de ce qui pourrait entrer dans ce prochain marché, mais aussi à cause de ce que cela permettrait également de libérer la masse salariale.