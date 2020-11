Y a-t-il une vie au-delà de Leo Messi? C’est la question que se posent de nombreux fans de Blaugrana. Le temps de l’Argentin commence à s’écouler, à chaque fois qu’il y a moins de sable qui tombe sur sa montre culé. Cette semaine, après le désordre avec ses nouvelles déclarations et la chute contre l’Atlético de Madrid, Ronald Koeman s’est armé pour reposer l’Argentin (et Frenkie de Jong) et créer un nouveau précédent: il n’était pas Messi Et, contrairement à la journée contre le Betis, cette fois, il ne pouvait pas sauter du banc pour réparer les dégâts.

Messi il est resté à Barcelone et ne s’est pas rendu à Kiev. C’était la première surprise que Koeman avait préparée pour le match contre lui. Dynamo. Ce ne serait pas le seul. Vers huit heures de l’après-midi, un autre a sauté, le line-up du parti. Pas une trace de trois théoriciens titulaires comme Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Jordi Alba, auxquels il fallait ajouter les blessures de Piqué, Sergi Roberto, Busquets et Ansu Fati.

Les pertes étaient notoires et le Néerlandais tirait le Plan B et une partie de C pour obtenir un onze compétitif à Kiev … sans Messi. Le jeu de Koeman n’a pas mal tourné. Dans un onze plein d’alternatives et d’opportunités, en manque de leaders, le Barça trouvé de l’oxygène sur une planète inconnue. Ter Stegen J’étais encore sous des bâtons; Mingueza en couple de Lenglet; Dest et Junior sur les côtés; Aleñá et Pjanic sur le double pivot; Pedri, Coutinho et Trincao sur la ligne des milieux de terrain -les plus établis- et Martin Braithwaite pour référence offensive.

Il y a de l’espoir sans Messi

Le nombre moyen de minutes jouées cette saison par les onze de départ Koeman c’était très bas. Il était risqué d’introduire autant de relais, tant d’alternatives, il y avait des doutes sur combien de pièces seraient comprises que je n’étais pas habitué au rythme de la compétition. Mais, par-dessus tout pronostic, cela a fonctionné. Il est paradoxal que le Kiev le plus durement touché par le Covid-19 ait surpris le Barça partant au Camp Nou et que la reprise d’hier était à la merci d’un plan B dominant dans lequel, au-delà des absences, Messi n’était pas là non plus.

| FAITS SAILLANTS | ⚽🎬

Avez-vous raté la victoire du Barça contre le Dynamo Kiev? Le résumé, maintenant disponible aux États-Unis et dans toute l’Amérique latine # OnlyForCulers – FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 25 novembre 2020

Les culés étaient solvables, ils avaient le contrôle du ballon dans pratiquement tout le match, ils n’accordaient pas de moments de folie et ils ont fini par se débattre. C’était la grande nuit de Dest, qui a présenté sa forte candidature avant la démission de Sergi Roberto. Je marche aussi devant Mingueza, qu’il a loué positivement Koeman après le match et qu’il pourrait avoir son moment après la blessure de Piqué. Luminosité Pedri et un déséquilibre Trincao. Aussi Martin Braithwaite, qui a participé au 0-1, a montré son opportunisme dans la surface en poussant le 0-2, a provoqué le penalty et a été plein de courage pour l’exécuter comme si l’esprit de Messi l’avait possédé juste là.

le Barcelone des acteurs secondaires ont donné la stature avant Dynamo de Kiev cela, sans être un rival pour lancer les cloches à la volée, a servi à renforcer la confiance des joueurs qui semblaient oubliés. Il y a la vie au-delà Leo Messi maintenant que les doutes sur son départ se renforcent et que son football devient de plus en plus prévisible.