Riqui Puig, milieu de terrain de Barcelone qui a marqué le penalty décisif lors de la fusillade qui a qualifié son équipe pour la finale de la Super Coupe d’Espagne contre la Real Sociedad, a commenté qu’il “A demandé” à son entraîneur, Ronald Koeman, “Frappez le cinquième” lancement.

“Il en manquait un et j’ai été le premier à dire à l’entraîneur que je voulais tirer», A déclaré le jeune joueur de l’équipe du Barça.

Riqui Puig a déclaré que Barcelone aurait pu «gagner avant», mais il était «heureux d’avoir fait entrer l’équipe en finale» avec un tir qui «savait où il le lancerait» lorsqu’il a placé «le ballon sur le point de penalty».

Et ce jeudi, ils ont révélé, justement, la réaction du sélectionneur néerlandais lorsque Puig a demandé à être en charge de lancer le tir décisif.

Il veut rester à Barcelone

Le joueur de culé était prêt à continuer dans l’équipe malgré avoir peu d’occasions, car il ne pense pas “jeter l’éponge” avec ce “qu’il lui en a coûté pour rejoindre la première équipe”, donc il n’acceptera pas les offres qui pourraient lui venir en le marché d’hiver actuel.

Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles à Barcelone, a salué la «qualité de la compétition de l’équipe» et a souligné «Riqui (Puig), qui a pris le dernier penalty et Ter Stegen, qui en a arrêté plusieurs et ça compte».

L’ancien footballeur d’Alicante a admis que «cela a coûté cher parce qu’ils jouent face à face, ce qui rend difficile la sortie du ballon» et, de plus, «ils ont créé un danger. La Real a été un magnifique rival et ils ont eu leurs options », a-t-il déclaré.

