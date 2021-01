A Schalke 04, il semblait qu’il avait déjà atteint la maturité sportive, ce qui n’est pas seulement lié à ses performances sur le terrain, mais surtout à son attitude. Dans le FC Barcelona ils s’attendaient à ce que Jean-Calir Todibo devenir le défenseur central dont le Camp Nou a besoin aujourd’hui face à la défaite de Piqué, mais la carrière du défenseur est passée de fulgurante à frustrante en peu de temps.

La centrale française a été prêtée à Benfica, qui a même tenté de le renvoyer dans la discipline culé en décembre, mais Barcelone l’a rejeté. Personne n’en veut littéralement. Et son ex-agent, celui qui l’a emmené au box de Barcelone (toujours propriétaire de son pass) en explique les raisons.

«Nous sommes satisfaits du travail que nous avons fait pour l’amener à Barcelone, mais maintenant je ne m’occupe plus de ses intérêts. Il a un caractère difficile, il n’a jamais écouté les conseils qu’Abidal lui a donnés»Il désigna Calciotoday.

“Le club croyait en lui, mais Todibo croyait déjà qu’il était un phénomène. C’est pourquoi son aventure en Liga ne s’est pas bien déroulée. Il a de grandes qualités, mais ce qui lui manque, c’est l’humilité », a-t-il souligné.

Votre prochaine destination

Satin considérait que la centrale avait besoin d’un environnement calme. «Un club tranquille serait l’idéal pour lui. Peut-être un peu plus petit que la Lazio, qui est un club trop ambitieux, avec trop de pression. Je ne pense pas que ce soit le meilleur pour votre carrière. Il doit recommencer, mais dans un club où il peut commettre des erreurs qui l’amènent à s’améliorer. Même les plus grands l’ont fait. Être sur le banc ne lui fait aucun bien », a-t-il déclaré.

Enfin, l’ancien agent de Todibo a regretté que le défenseur central ne soit pas encore revenu sur la trajectoire. «Il a de grandes capacités physiques et athlétiques, il a tout pour bien faire. Mais c’est ta tête qui doit s’améliorer. Il faut trouver la bonne concentration ».

“Il y a des joueurs moins talentueux que lui et qui ont pourtant réussi à émerger. Vous devez vouloir en apprendre beaucoup plus et ne pas vous sentir comme un monstre. A ce jour, il n’a pas encore compris comment cela fonctionne et les personnes proches de lui ne l’aident pas. Je suis vraiment désolé », dit-il.

