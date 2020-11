Mis à jour le 11/07/2020 à 08:16

Après six ans Barcelone, Luis Suarez a pris la décision de quitter le Camp Nou pour déménager au Wanda Metropolitano. L’Uruguayen a changé de domicile et de coéquipiers pour relever de nouveaux défis dans la Ligue de Santander avec l’Atlétio de Madrid.

Avec la saison déjà commencée et avec le roman de son départ de Barza oublié, ‘Lucho’ a parlé avec Journal AS et a révélé comment c’était pour lui et sa famille de quitter l’équipe du Barça.

“Au début, tout est difficile, avec tout ce qu’un tel changement implique pour la famille, à la recherche d’une école et à la recherche d’une maison. Mais le club m’a rendu un service spectaculaire. Cela m’a rendu les choses très faciles. Je suis à l’aise et je profite de tout»A expliqué Suárez.

À propos de la relation avec Diego Simeone, a déclaré: “Je dois s’adapter à ce que le coach me demande et à quoi mènent les circonstances du jeu. Dans ce cas, si vous êtes entouré de grands joueurs qui déséquilibrent et sont capables d’amener des balles dans la zone, soyez les bienvenus ».

Suárez a expliqué que Ronald Koeman Cela lui a donné la possibilité de rester dans l’équipe, mais il avait déjà pris la décision de signer pour l’Atlético de Madrid.

«La relation que j’ai eue avec Koeman était une relation de professionnalisme. Il m’a dit à l’époque que je devais partir, par téléphone, et je lui ai dit que jusqu’à ce que je cherche une solution J’avais le droit de continuer la formation dans le club. Le moment venu, il m’a dit que si nous ne trouvions pas de résultat Je ferais partie du groupe, mais je voulais trouver une solution, trouver ma voie et heureusement je l’ai trouvée ».

Messi continue d’exciter

Luis Suarez, assuré qu’il voit son ami Leo Messi “Avec la même illusion qu’avant” à Barcelone, niant que l’Argentin ait commencé la saison baissé.

«Il a 33 ans et sait faire face à toutes les situations. Je le vois avec le même enthousiasme que je l’ai vu auparavant », a-t-il déclaré. Suarez dans une interview publiée ce samedi par le journal As.

Messi «s’amuse et ne baisse pas les bras, ce qui est important, car, même si parfois le ballon ne veut pas entrer, il continue d’essayer. Cela en dit long sur lui », a ajouté l’Uruguayen, qui prétend rester en contact avec son ami.

«Nous parlons souvent. Mais nous parlons de la vie. De ce qui se passe aujourd’hui », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que« nous avons une bonne relation et nous ne parlons pas seulement de football. Nous essayons de nous soutenir mutuellement sur des questions personnelles et émotionnelles ».

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER