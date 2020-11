Mis à jour le 11/01/2020 à 07:48

Oublie FC Barcelona. La situation sportive difficile du club du Barça, et sans parler des problèmes internes du conseil d’administration, en plus du fait que la continuité de Lionel Messi n’est pas garantie la saison prochaine, aurait conduit à Neymar pour repenser leur avenir et avoir le PSG maintenant comme votre premier choix. Le Brésilien serait ouvert à négocier son renouvellement au club parisien.

Selon ‘Footmercato’, le Brésilien aurait fait le premier pas pour parvenir à un accord pour renouveler son contrat avec le PSG. Lien qui se termine en 2022.

«Ney» est prêt à renouveler, et il l’a fait savoir directement à Nasser Al-Khelaïfi. L’attaquant est prêt à prolonger de cinq saisons supplémentaires dans les mêmes conditions, c’est-à-dire en gardant son salaire de 36 millions d’euros par an.

D’ailleurs, selon le portail ‘Fichajes.com’, depuis la finale de la Ligue des champions à Lisbonne, le joueur et le club se sont déjà approchés des positions pour discuter de leur renouvellement.

Premier Mbappé

Bien que la prédisposition de Neymar à renouveler soit une bonne nouvelle pour l’équipe parisienne, le club en ce moment, avec Leonardo à la barre, se concentre davantage sur la réussite de renouveler Kylian Mbappé face à la menace du Real Madrid, car finalement avec le Brésilien c’est seulement une question de temps avant que cette extension ne soit terminée.

Partez pendant un mois

À l’heure actuelle, cependant, l’attention de Neymar est de se remettre de la blessure à l’adducteur qui l’a forcé à être remplacé lors du dernier match de son équipe en Ligue des champions, et qu’il sera absent pendant un mois, manquant également le engagements avec le Brésil pour les éliminatoires du Qatar 2022, les 14 et 17 novembre contre le Venezuela et l’Uruguay.

Avec le PSG, il va rater deux matches de championnat (Nantes et Rennes) et un match décisif de Ligue des champions contre Leipzig, comme l’a confirmé l’entraîneur allemand Thomas Tuchel.

