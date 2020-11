Mis à jour le 31/10/2020 à 20 h 00

Par: ADRIÀ COROMINAS

2 points sur les 12 derniers de la ligue. C’est le piètre parcours de l’équipe des Blaugrana, l’une des pires stries qu’elle a enchaînées récemment. De nombreuses analyses peuvent être effectuées, mais il est indéniable que le Barça Il a tout donné pour prendre le duel. Le fait qu’il n’ait pas gagné est aussi surprenant que la maladresse de Neto de donner le but local. Il l’a plus que mérité, mais finalement, comme à Turin, il a raté la cible. Cette fois, il a frappé une équipe entière enfermée dans sa propre zone et contre un incommensurable Pacheco, le but local qui est devenu un géant avec 7 arrêts de mérite, plus que tout autre gardien de but en un seul match cette saison.

le Barça C’est une équipe en construction qui demande de la patience. Si des chances sont créées, les objectifs viendront. Mais si l’on sait qu’une équipe se construit à partir de ses cendres, je crois qu’il est essentiel de parier sur les jeunes dès le départ, pas sur le repos comme ressource d’urgence. Avec votre contribution, Pedri il a donné à l’équipe le rythme nécessaire, secondé par un Pjanic qui demande des minutes avec sa présence et sa sécurité au milieu de terrain. Ce qui n’a pas non plus été compris, c’est que lorsque plus d’objectifs étaient nécessaires, le technicien sortait du terrain pour Ansu, le joueur qui a montré le plus de but. C’était la semaine du manque d’enchères. Que ce soit le dernier.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER