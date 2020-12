Mis à jour le 16/12/2020 à 20:44

Il a évité ce qui aurait été le tirage au sort de la visite, même si cela valait la peine s’écraser sur le poteau. Le milieu de terrain barcelonais Pedro González ‘Pedri’ a estimé que son équipe “avait le bon but devant le but qui lui manquait” après avoir gagné par 2-1 face à la Real Sociedad au Camp Nou, et a déclaré qu’il aurait pu continuer malgré le coup dur.

«Nous savions que c’était un match très important et nous y sommes allés. Battre la Real Sociedad est un plus de motivation pour continuer à travailler et à se battre pour remporter la Ligue », a expliqué le joueur canarien dans des déclarations à Movistar +.

De plus, il a admis qu’il se sentait toujours «plus à l’aise au centre du terrain», mais a souligné qu’il doit jouer «là où l’entraîneur décide».

Pedri a minimisé le coup qu’il a frappé le poteau juste avant que Ronald Koeman ne le remplace: «pour moi j’aurais continué à courir pour l’équipe et à travailler après le coup d’État. J’espère que ce n’est rien ».

Nouveau triomphe

Le FC Barcelone a battu l’un des leaders du championnat local, la Real Sociedad, 2-1 ce mercredi dans un duel qui a aidé l’équipe de Ronald Koeman à se rapprocher des clubs les plus hauts du tableau et à gagner en confiance. face à ce qui vient.

Les azulgranas ont prévalu avec des buts de Jordi Alba et De Jong, qui ont tracé le but initial de Willian José. Tous les buts ont été donnés en première mi-temps.

