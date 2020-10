Mis à jour le 29/10/2020 à 12:58 PM

Le morbide généré par duel entre la Juventus et Barcelone Il n’était pas seulement concentré sur les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais aussi sur la confrontation avec leur “ ex ” Miralem Pjanic et Arthur. Bien que le Brésilien ait à peine eu des minutes et soit entré lorsque le duel était déjà décidé en faveur des Catalans, en grande partie grâce à la performance brutale du milieu de terrain bosniaque.

Pjanic est retourné dans ce qui était sa maison pendant des années, Turin, pour donner une vraie classe de ce qu’est un «polyvalent». Mais oui, le footballeur n’a pas oublié quel était son passe-temps et leur a laissé un message émotionnel sur les réseaux sociaux.

“Le destin peut être si flagrant qu’il vous confronte immédiatement à ce que vous venez de laisser derrière vous. C’était agréable de revenir, je ne cesserai jamais de vous remercier. Le destin est si insolent de vous mettre devant ce que vous venez de laisser derrière vous. Je serai toujours reconnaissant», Il a condamné.

La destination est essere così sfacciato da metterti subito di fronte a ciò che ti sei appena messo alle spalle ❤️

È stato bello tornare, non smetterò mai di ringraziarvi 🙏

.

Le destin est tellement insolent de vous mettre devant ce que vous venez de laisser derrière vous ❤️

Je serai toujours reconnaissant 🙏 pic.twitter.com/uXhYhKNWh9 – Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) 29 octobre 2020

Ses chiffres contre ‘Juve’

Pjanic a non seulement enseigné le bon football, mais aussi la démonstration physique. Le Bosniaque a couru le plus long du match de mercredi, avec un total de 12,32 kilomètres, près d’un kilomètre de plus que Álvaro Morata, qui était deuxième du classement avec 11,60 km, et un de plus que Frenkie de Jong, qui a parcouru 11, 38 kms.

De plus, il a donné 71 bonnes passes, n’a perdu que sept balles, a donné deux bonnes passes longues et a tiré une fois au but. Enfin, il a récupéré un total de trois balles.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE