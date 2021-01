Il a changé d’avis après la victoire de ce mercredi à San Mamés. L’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a célébré ça Lionel Messi marque plus de buts lors des derniers matchs, après 2-3 contre l’Athletic Club ce mercredi, et a souligné le bon travail lors de la victoire à San Mamés sans douter qu’il reste beaucoup de championnat.

“Il y a toujours une ligue parce que la saison est très longue, vous pouvez avoir des blessures, des hauts et des bas, tous les matchs peuvent être perdus, il y a beaucoup de compétition et les grandes équipes ont un calendrier très serré où il est très difficile de tenir le haut niveau toute la saison”, a-t-il déclaré. .

Connexion Messi-Pedri

«Il est toujours important d’avoir de bons joueurs, surtout au milieu du terrain. Là, nous avons fait une différence. Nous en avons toujours eu un de plus, ils ont pris le jeu, le contrôle et ont également créé le danger et les buts. Pedri est important, il est l’un d’entre eux, on a déjà assez parlé de lui, ce n’est pas une surprise qu’il soit à un très haut niveau par rapport aux autres », a-t-il déclaré.

«Dès le premier jour où nous avons commencé ensemble, il a fait de son mieux. Sa qualité ne m’a pas surpris, elle est à un niveau élevé depuis de nombreuses années. Grâce à ses objectifs, il est plus efficace, mais il se sent à l’aise, impatient », a-t-il ajouté à propos du capitaine.

À propos du triomphe

«En général, nous avons eu un super match, compliqué après leur 1-0. Il y a des choses à améliorer, surtout dans le premier objectif. Il faut avoir une organisation plus défensive », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, après avoir remporté le match reporté de la deuxième journée.

«Après, on contrôle, on a pu chercher l’homme libre avec Messi au milieu du terrain et avoir de la profondeur avec Griezmann et Dembélé. Nous avons créé du danger et marqué de très beaux buts, de grande qualité, avec un peu plus de chance nous avons pu prolonger le résultat », a-t-il ajouté, heureux de la performance à l’extérieur.

