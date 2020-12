Mis à jour le 15/12/2020 à 09:13

Il y a quelques mois, Ronald Koeman désigna Riqui Puig dans le vestiaire: “Tu es un fuyard”, a déclaré l’entraîneur, comme l’a révélé dimanche le journal El País. Et ce mardi, dans l’aperçu de Barcelone vs. Real Sociedad, le Néerlandais a été consulté sur cet épisode qui s’est produit lors de la pré-saison des Catalans.

“Je ne sais pas, il y a un certain intérêt de la part de la presse car c’est un joueur à domicile, mais aussi il y a d’autres joueurs qui ne jouent pas et recherchent le soutien du coach et de la presse, nous sommes une équipe solide où ils ne peuvent jouer que 11 et l’entraîneur décide de l’attitude d’un joueur», A déclaré le DT lors d’une conférence de presse.

Une fois la question de Riqui Puig réglée, le DT a garanti que tout se passe comme prévu dans la division interne malgré des rumeurs de rupture entre les membres. “L’ambiance est bonne, je ne vois aucun problème entre eux, hier ils ont fait une fête avant Noël et il y avait beaucoup de bruit”, a-t-il déclaré.

Autres cas »

Ensuite, Koeman a parlé de cas spécifiques au sein de l’équipe. L’entraîneur a souligné la position de Miralem Pjanic. «Nous avons parlé de sa situation et des choses qu’il doit améliorer et J’aime cette attitude car avoir quelqu’un qui ne joue pas sur le banc heureux … Ils doivent être malheureux et travailler pour avoir la possibilité de jouer », a-t-il déclaré.

Le stratège néerlandais s’est également rendu à Lionel Messi et aux records qu’il a réalisés tout au long de sa carrière. “Ses chiffres sont impressionnants et nous n’aurons pas de joueur qui donne plus d’efficacité à ce club. Notre attaque dépend aussi beaucoup de Leo », a-t-il déclaré à propos du moment de l’Argentin.

Enfin, le DT de Barcelone a commenté le match contre la Real Sociedad, leader de la Liga. «Ce sera un match un peu plus ouvert. J’ai regardé le match l’année dernière et ils ont eu leurs chances de gagner. Ce sont deux équipes qui veulent avoir le ballon, presser et espérer un affrontement ouvert et beau », a-t-il conclu.

