13/12/2020

Le meilleur moteur Barça Dans l’histoire, ce qui a réussi à s’adapter à tout, c’est son milieu de terrain. Deux personnages de la maison comme Xavi et Iniesta brillaient au-dessus des autres, mais ils avaient un garde du corps luxueux: Sergio Busquets.

L’équipe de jeunes est arrivée de la 3e division en tant qu’étranger et a fini par tout gagner et être partante dans une finale de Coupe du monde. Busquets a équilibré l’équipe, corrigé les fissures et, en plus, a donné une sortie de balle exquise.

Xavi et Iniesta, c’est une question de vie, ils ont décidé que leur cycle au Barça était terminé et qu’en raison de leur amour pour le club, il valait mieux céder la place aux autres et continuer leur carrière à l’étranger. Et peut-être que le moment est venu pour Sergio de penser également à son avenir immédiat et de faire de la place à des joueurs comme De Jong ou Riqui Puig.

Le Catalan n’a plus cette agilité mentale qui l’a toujours fait prendre une seconde d’avance sur ses adversaires et ses matchs se démarquent davantage par leurs pertes que par leurs récupérations.

Le Barça est en désordre et qui l’a ordonné, c’est toujours lui. C’est peut-être parce qu’il n’a pas été à son meilleur depuis longtemps ou peut-être parce que ce qui ne convient pas, c’est l’idée de Koeman. Ou peut-être que c’est un peu de tout. Mais ce qui est évident, c’est que Sergio n’est plus Busquets.

ADRIÀ COROMINAS

Twitter: @adriacat

