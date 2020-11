Mis à jour le 11/05/2020 à 11:19

Le secret le plus émouvant derrière une célébration. le Barcelone ils ont battu le Dinamo 2-1 pour la Ligue des champions. Et le deuxième but du Barça, qui lui a donné un peu plus de soulagement, était Gerard pique, qui a marqué lorsque l’équipe ukrainienne s’est le plus serrée et était proche de l’égalité.

Après le but, le central n’a pas entrelacé ses mains avec ses doigts formant un deux avec chacun d’eux, comme il l’aurait habituellement célébré. Un geste qu’il répète toujours après avoir marqué en référence à sa partenaire, Shakira, puisqu’ils fêtent tous les deux leur anniversaire le même jour, le 2 février. D’où 02-02.

Hier, cependant, il a posé ses mains sur son front en imitant un salut militaire. Comme prévu, les réseaux étaient remplis de commentaires se demandant quel serait le sens de ce geste, qui avait une raison familiale.

Et c’est Shakira elle-même qui, via son compte Instagram, a expliqué la raison de la célébration de l’arrière central du Barça: son fils Milan.

“Milan s’est réveillé heureux du dévouement de son père hier soir lors du match de Ligue des champions!», A écrit le chanteur colombien avec la vidéo de la célébration.

(Photo: Instagram Shakira)

L’autocritique de Piqué

Barza ne pouvait pas briller contre une équipe qui a subi des pertes après que neuf joueurs de leur équipe aient été testés positifs au COVID-19. Piqué a tenté d’expliquer ce qui arrivait à l’équipe du Barça et a reconnu que l’équipe ne traversait pas un bon moment.

«Il est normal qu’ils ne nous considèrent pas comme des candidats. Nous ne pouvons que travailler dur, dur. Il y a un grand groupe et avec un groupe humain fort, les résultats finissent par venir. Il reste beaucoup de saison. Cette année ce ne sera pas facile mais les résultats viendront », a déclaré le défenseur central à l’issue du duel au Camp Nou.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE