Antoine Griezmann a corrigé une erreur de Neto Murara qui a coûté un but à Barcelone, mais l’équipe du Barça n’a pas pu battre un Alavés qui s’est terminé avec 10 joueurs et a réussi à ajouter un point (1-1) lors de la huitième journée de LaLiga Santander grâce à l’inspiration de Fernando Pacheco dans les dernières minutes.

Luis Rioja a mis les Albiazules en avant en profitant d’un manque de compréhension entre le gardien de but de Barcelone et Gerard Piqué, mais en seconde période, les changements ont amélioré les visiteurs et Antoine Griezmann a égalisé le match juste après qu’Alavés se soit retrouvé avec dix joueurs pour le l’expulsion de Jota Peleteiro.

Le Barça a poussé et serré les hommes de Pablo Machín, mais a trouvé un gardien colossal d’Albiazul, qui a empêché les hommes de Ronald Koeman de prendre les trois points dans un match très intense, qui a mieux fonctionné pour Alavés dans le onze contre onze. Le duel a commencé avec un Barça dominant, mais sans profondeur, qui a rencontré un Alavés bien armé sans Lucas Pérez et Joselu Mato, qui attendaient leur opportunité sur le banc.

Ansu Fati a eu la première chance de marquer la nuit à la 13e minute, mais il a croisé le ballon trop loin après une passe extraordinaire de Clément Lenglet. Les locaux ont répondu par une contre-attaque magistrale, mais Édgar Méndez est arrivé très juste dans sa carrière et n’a pas pu placer un tir bas que Neto a rejeté.

Les Albiazules ont montré leurs intentions à l’équipe de Ronald Koeman, qui a choisi de jouer au centre, avec les chutes d’Argentin Leo Messi et d’Antoine Griezmann. Une faute inutile de Deyverson a offert aux supporters du Barça la meilleure chance avec un coup franc direct pour la star argentine qui a été retiré par le Français Florián Lejeune à la 22e minute et que Sergio Busquets n’a pas non plus pu résoudre au rebond. Alors que Barcelone jouait dans des possessions infinies, les Alavesistas n’ont pas abandonné l’attaque et ont même profité de plus de virages que leur rival dans la première demi-heure. Alavés insistait sur leur énergie défensive et avait un prix.

Un manque de compréhension entre Gérard Piqué et le gardien Neto a permis la récupération de Luis Rioja, qui a inscrit le premier but du match à volonté, avec lequel il a fait ses débuts en Première Division en tant que buteur. Ximo Navarro a dû quitter le terrain avec des problèmes musculaires avant de terminer une première mi-temps au cours de laquelle Alavés avait des idées plus claires que Barcelone.

Ronald Koeman n’a pas attendu au-delà du temps de repos pour déplacer sa carte et a effectué trois changements pour amener plus de joueurs à l’intérieur et plus près du but de Fernando Pacheco, qui a une fois de plus fait sauter une autre chance claire pour Leo Messi dans les premières mesures du deuxième tour. . Les tuyaux, les décoches et les coups d’Ansu Fati ont assaisonné la réinitialisation de l’entraîneur néerlandais, avec lequel Barcelone a acculé l’équipe locale dans leur domaine.

Dans la minute 63 est venu le moment clé du match. L’arbitre a expulsé Jota Peleteiro pour un double jaune et dans le jeu suivant, Antoine Griezmann a repris un rebond et s’est résolu de manière magistrale avant le départ de Fernando Pacheco, qui était sensationnel et a évité un deuxième but de Barcelone d’affilée.

À partir de ce tournant, le Barça s’est tourné vers les dominions d’Alava avec Ansu Fati et Pedri González comme talons aiguilles. Il y a eu de nombreuses minutes du monologue de Barcelone, qui a intégré Alavés dans son but, mais il a rencontré un extraordinaire Fernando Pacheco, qui a de nouveau sauvé un point pour son équipe.

La synthèse

Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo Navarro (Aguirregabiria, min 40), Laguardia, Lejeune; Rubén Duarte, Tomás Pina (Manu García, min.72), Battaglia, Jota Peleteiro, Édgar Méndez Tavares, (min.57); Deyverson (Joselu, min. 57) et Luis Rioja (Adrián Marín, min. 72).

FC Barcelona: Net; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet (Trincao, min. 46), Jordi Alba (Dest, min. 69); Sergio Busquets (Pjanic, min. 46), De Jong; Dembélé (Pedri, min. 46), Messi, Griezmann; et Ansu Fati Braithwaite, min.78).

Buts: 1-0, m.31: Rioja. 1-1, m.63: Griezmann.

Arbitre: Hernández Hernández. Il a expulsé Peleteiro pour un double jaune (min. 62). Il a averti les habitants Deyverson (min.21) et Duarte (min.87), et les visiteurs Messi (min.39), Lenglet (min.44), Busquets (min.44).

Incidents: Match correspondant à la huitième journée de LaLiga Santander joué sans public au stade Mendizorroza.



.