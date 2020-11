Mis à jour le 11/07/2020 à 18:05

Ousmane Dembélé C’est une âme libre, un joueur indéchiffrable, un footballeur anarchique chargé de talents mal orientés. Beaucoup étaient enthousiasmés par le bon match qu’il a joué à Turin contre la Juventus.

Koeman également, qui l’a maintenu dans les alignements et lui a donné la continuité dont il avait besoin après tant de blessures. Mais sa performance est toujours un mystère. C’est comme lancer une pièce. Parfois, des têtes se lèvent et parfois des queues.

Hier, face au Betis, il a laissé derrière lui les mouvements erratiques qui le caractérisent habituellement pour marquer les différences. Il a ouvert le score avec un but de marque à domicile et a causé le penalty qui a condamné l’accident. Maintenant, il a juste besoin que sa performance soit plus régulière, mais sans aspirer à être comme Messi, qui en sortant à la mi-temps a permis au Barça de faire pencher la balance en générant 4 buts et en aidant à remporter une victoire bien nécessaire pour l’équipe des Blaugranas.

Les supporters du Barça ont patiemment toléré le début de saison, conscients du changement de cycle qui commence, mais avant la rupture de l’équipe nationale, seule la victoire en valait la peine.

Heureusement, la pièce Dembélé est sortie en tête, celle de Messi était en or comme toujours et il a été confirmé que Pedri se négocierait plus haut. Nous parlerons de Griezmann pendant un moment.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE