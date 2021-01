20:15. C’est la troisième recrue de la Était Koeman. Les deux premiers étaient Mingueza, plus que réglé après sa première, et l’américain Konrad De la Fuente. Le milieu de terrain guinéen, qui se démarque par sa qualité technique, sa vitesse et son physique, a gagné en espace et en vitrine avec la première équipe après le départ de Alena vers Getafe.

20:10. Il fait officiellement ses débuts avec la première équipe de la Barça Ilaix Moriba, un autre des talents de La Masía qui a définitivement brisé la barrière de la carrière et du professionnalisme. Le club célèbre ainsi les débuts du joueur d’origine guinéenne.

👏 Début officiel de @IlaixMK avec le Barça!

💙❤️ ​​De @FCBmasia à la première équipe. # CornellàBarça pic.twitter.com/iWNXuijaTr – FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 21 janvier 2021

20:07. Onze de Barça: Net; Mingueza, Araujo, Lenglet, Junior; Pjanic, Ilaix, Riqui Puig; Trincao, Braithwaite et Griezmann.

👥 XI

⚽ # CornellàBarça pic.twitter.com/tDLjnMsWPa – FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 21 janvier 2021

20:05. Nous avons déjà le line-up de Barcelone!

20h00. Bonsoir! Bienvenue dans ce direct des huitièmes de finale de la Copa del Rey entre Union Esportiva Cornellá et le Club de football de Barcelone dans la commune de la ville catalane.

Tous les yeux rivés sur ce match après l’élimination du Real Madrid ce mercredi et celui qui a également été réalisé il y a quelques semaines par le sien Cornellá, bourreau de l’actuel chef de la Ligue de Santander, le Athlète de Madrid. Il Barça, plein de remplaçants et de joueurs locaux, essaiera d’éviter une autre surprise de coupe.

Il Barcelone essaiera de se relever du coup qui était la semaine dernière la finale de la Supercoupe d’Espagne avant le Athletic Bilbao, où l’équipe a été très touchée par l’issue de la rencontre et l’expulsion de Leo Messi, plein d’impuissance.