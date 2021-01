Il FC Barcelona laissez échapper le titre du Supercoupe d’Espagne en raison d’un nouveau but sur coup de pied arrêté, ce qui accentue le problème que l’équipe du Barça a avec la stratégie joue dans LaLiga Santander, où un but sur quatre encaissé est survenu à la suite d’un corner. Plus précisément, quatre des 17 buts que les Catalans ont reçus au cours de la saison ont pour origine ce type d’action.

Autrement dit, 23,5% des buts contre le Barcelone ont été, jusqu’à présent, causés par des coups de pied arrêtés. De plus, avec ces quatre buts contre, les Catalans ne sont plus qu’à un but de concéder, cette saison seulement, les mêmes buts en corner (cinq) qu’ils ont reçus lors des trois campagnes précédentes ajoutées.

Lors de la dernière édition 2019-20 et en 2017-18, ils n’ont marqué qu’un seul but, alors qu’en 2018-19 ils ont inscrit trois buts dans le décompte final, effectué à la fin de la Liga, selon les données collectées par la base de données de «Référence sportive».

En revanche, cette année, si l’on prend en compte le but encaissé dimanche dernier en finale de la Super Coupe d’Espagne, l’équipe catalane atteint déjà, en milieu de saison, les cinq buts stratégiques contre.

Barcelone a perdu la Super Coupe d’Espagne à La Cartuja.

Pourtant, ce dernier reçu contre l’Athletic Club a été le plus douloureux de tous, car il a condamné le Barça à jouer la prolongation d’une finale que, jusqu’à la 89e minute, les hommes de Ronald Koeman avaient gagné 2-1.

À moins d’une minute de la fin, les Catalans ont trompé la ligne de hors-jeu dans une faute indirecte servie par Athletic. L’attaquant Asier Villalibre a profité de l’erreur pour terminer le centre, étant sans marque dans la petite zone, marquant ainsi le 2-2 qui a forcé la prolongation du match.

Dans le temps supplémentaire, le Barça a succombé après 3-2 contre et a perdu l’occasion de remporter le premier titre de l’ère Koeman. Ainsi, Villalibre a rejoint la liste des bourreaux qui cette saison ont exécuté l’équipe du Barça dans des jeux de stratégie.

Avant lui, Luuk de Jong (Séville), Álvaro Giménez (Cadix), Mouctar Diakhaby (Valence) et Willian José (Real Sociedad) l’ont fait. Ce sont les joueurs qui ont battu le Barça aux coups de pied de coin et, à l’exception de Willian José, le reste des buts est venu dans des matches où les Catalans ont laissé les trois points.

Avec des informations d’.

