L’avant de la FC Barcelona, Antoine Griezmann, a considéré que “la faute incombe aux joueurs” après Juventus a gagné 3-0 au Camp Nou dans le cadre de la date finale de la phase de groupes du Ligue des champions.

«La faute revient aux joueurs car c’est nous qui jouons. Il faut vouloir s’améliorer. Alors seulement, nous avancerons. On peut chercher des excuses, mais le seul moyen est de mettre tout cela de côté et de travailler », a-t-il ajouté à cet égard dans des déclarations à Movistar +.

Griezmann Il a expliqué que «dans la première partie, ils nous ont dépassés. Nous avons manqué de volonté, d’attitude et de désir de courir et de défendre. Et en seconde période, ils avaient l’avantage et c’était plus facile pour nous d’attaquer ».

Le joueur français a déclaré qu’aujourd’hui, Barcelone a donné «une image très moche aux fans et à nous-mêmes. Nous avons le niveau, le talent et les jambes pour nous donner pour rivaliser avec les meilleurs ».

De plus, il a admis que cette nouvelle défaite “émotionnellement est un bâton assez difficile mais c’est pratique pour remettre les choses à leur place et se réveiller”.

Aussi son associé Marc-André Ter Stegen a estimé que “nous avons fait des erreurs qui ne peuvent pas nous arriver et celles-ci ont une qualité qui ne vous donne pas une chance et qui vous marque”.

“Maintenant, nous sommes dans une phase où à tout moment quand nous nous perdons, ils nous marquent un but, nous devons sortir de cette phase, nous devons travailler dur et nous travaillons dur”, a déclaré le gardien barcelonais.

