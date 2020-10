Josep María Bartomeu a donné ce lundi une nouvelle conférence de presse dans laquelle il a évoqué différentes questions liées à sa continuité en tant que président de Barcelone et ce qui a conduit à la décision de Messi de vouloir quitter l’équipe il y a quelques mois.

En ce qui concerne ce que l’attaquant argentin a dit il y a quelques mois et sa décision de partir, le président a pris son agacement après l’échec de la saison précédente comme une bonne chose.

«C’est bien de s’énerver parce que cela signifie qu’il y a du désir et de l’ambition. La colère suscitée par les résultats était généralisée. Il y avait une date limite dans le contrat et cette date est passée. Ce que nous voulons tous, c’est que Messi prenne sa retraite au Camp Nou », a-t-il déclaré.

Il a également exprimé que tout était sous règle et que tout ce qu’il voulait, c’était donner la priorité aux intérêts sportifs du club.

«La priorité était que Messi était dans le nouveau projet et j’ai décidé de ne pas faire face à une discussion dialectique. Il m’a accusé de lui avoir fait ses adieux pour sauver les comptes. Eh bien non, nous avons mis les intérêts du club en avant et nous ne voulions pas renforcer un rival direct. Nous avons pris la décision d’accepter l’usure », a-t-il expliqué.

Certains ont même demandé à Bartomeu de partir pour que Messi reste, mais le président du club catalan a déclaré que cela n’allait pas se produire.

«En raison de l’affaire Messi, je n’ai jamais eu l’idée de démissionner. Pour Barcelone, pour le club, pour l’équipe, avoir Messi et le faire prendre sa retraite ici est la meilleure option pour tout le monde. Le projet est très intéressant avec des jeunes et des vétérans, comme Messi. Et je pense qu’avec lui, nous allons remporter un titre cette saison », a-t-il déclaré.

Messi a un contrat avec Barcelone jusqu’en juin 2021 et Bartomeu espère qu’il le renouvellera plus longtemps et restera au club jusqu’à sa retraite.

«Dans ce projet Koeman, Messi est la clé. J’espère qu’à l’avenir, ce qu’il dit, c’est qu’il est heureux, qu’il aimerait renouveler son contrat avec Barcelone et terminer sa carrière au Camp Nou », a-t-il déclaré.