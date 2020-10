Son nom est Carlos Tusquets, il est économiste et après la démission de Josep Maria Bartomeu, est devenu le nouveau président de la FC Barcelona. Tusquets présidera la commission de gestion, la quatrième que le club aura depuis le retour de la démocratie en Espagne, après celles dirigées par Joan Trayter en 2003, Xavier Sala Martín en 2006 et Ramon Adell en 2015. Auparavant, Antoni Julià de Campmany en 1961 , Josep Vidal-Ribas en 1942 et 1953, et Joan Soler en 1939 ont également dirigé une commission de gestion.

Ramon Adell en 2015 est venu après que Josep Maria Bartomeu a appelé à des élections anticipées pour l’été de la même année et a été contraint de démissionner avec son conseil d’administration. Cette commission de gestion a été formée le 11 juin et a cessé ses fonctions le 18 juillet.

Bien que selon les statuts, une commission de gestion, qui doit être dirigée par le président de la commission économique du conseil d’administration démissionnaire, doit se limiter à accomplir «les actes nécessaires et indispensables au maintien des activités du club et de ses intérêts », Adell a signé Arda Turan pour 34 millions d’euros plus 7 en variables.

Ainsi, il a laissé le sélectionneur Luis Enrique et le président sortant heureux, le même qui gagnerait plus tard aux élections: Bartomeu. Dans le transfert d’Arda Turan, il y avait une clause par laquelle le prochain président pouvait le renvoyer dans son club d’origine, l’Atlético de Madrid, en échange d’une perte de 3,4 millions d’euros. En revanche, le joueur turc n’a pu faire ses débuts que le 1er janvier 2016 en raison de la sanction de la FIFA de ne pas pouvoir signer.

En 2006, c’était au tour de Xavier Sala Martín, trésorier de Barcelone, après que le conseil d’administration de Joan Laporta ait été contraint de démissionner avant de présider à nouveau le club sans qu’il soit nécessaire de tenir des élections car c’était le seul à avoir passé le coupe signature. Un jugement a estimé que le premier mandat de Laporta avait expiré le 30 juin 2010. Cette commission de gestion a été constituée le 26 juillet et a cessé ses fonctions le 22 août.

Le premier à l’époque démocratique a été celui de Joan Trayter, qui a repris le club le 6 mai 2003 après la démission d’Enric Reyna et a cessé ses fonctions le 15 juin de la même année, le jour où Laporta a expiré son premières élections à la présidence de Barcelone. Lors de cette commission de gestion, l’équipe de basket a remporté l’Euroligue pour la première fois de son histoire.

Pendant la dictature de Franco, une commission de gestion présidée par Antoni Julià de Capmany a repris Barcelone du 1er mars 1961 au 7 juin de la même année, entre les présidences de Francesc Miro-Sans et d’Enric Llaudet.

Dans le but d’améliorer la grave crise économique que traverse l’entité, Julià de Capmany a transféré Luis Suárez à l’Inter Milan pour 25 millions de pesetas. De plus, il a été le président de la défaite 3-2 à Berne en finale de la Coupe d’Europe disputée contre Benfica.

Josep-Vidal Ribas est le seul à avoir présidé deux commissions de gestion de Barcelone. Dans la première, il a commencé à exercer ses fonctions le 10 juillet 1942 après la démission d’Enrique Piñeyro, le Marqués de la Mesa de Asta, et a quitté ses fonctions le 13 août de la même année, lorsque Piñeyro est revenu à la présidence du club. .

Onze ans plus tard, en 1953, Josep-Vidal Ribas présidera sa seconde. Celui-ci était chargé de renoncer à Alfredo di Stéfano pour alterner le Real Madrid avec le club du Barça, comme l’avait proposé la Fédération espagnole de football, sous la pression des organes de l’Etat et du club blanc. Le président barcelonais Enric Martí avait initialement signé l’accord, une décision qui lui a coûté son poste en raison des nombreuses critiques reçues.

La première commission de gestion de l’histoire de Barcelone a repris les rênes du club le 6 mai 1939 des mains de Joan Soler. Le régime franquiste était chargé d’ordonner la constitution de cet organe après la guerre civile, dans laquelle trois dirigeants liés à la dictature s’assuraient que Barcelone exécutait leurs ordres à la lettre.

Le 13 mars 1940, le Comité olympique espagnol et le Conseil national des sports placèrent Enrique Piñeyro à la présidence du club.

De plus, entre 1936 et 1937, un comité d’employés dirigea le club après l’assassinat du président Josep Suñol. L’objectif était que personne ne puisse reprendre les rênes de l’entité pendant la guerre civile.

