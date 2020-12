Sans préoccupations. Ronald Koeman a parlé de l’interview qui Lionel Messi fourni à une chaîne internationale, dans laquelle il a confirmé l’option de quitter FC Barcelona à la fin de son contrat avec l’équipe espagnole. Ceci, loin de causer un mal de tête au technicien, ne semble pas avoir bougé un cheveu.

«Je n’ai pas vu l’interview en direct, mais je l’ai vue plus tard. J’ai toujours été calme avec Lionel Messi et je ne serai pas plus, ni moins calme car il a dit qu’il déciderait de son avenir à la fin de cette saison. Nous verrons ce qui peut arriver », a déclaré l’entraîneur du Barça lors d’une conférence de presse.

D’autre part, l’entraîneur de FC Barcelona a parlé de la blessure qu’il a Lionel Messi et cela lui a permis de prendre quelques jours de congé en Argentine, le même qui a été corroboré par des spécialistes, qui considéraient qu’une période loin de tout du joueur était nécessaire.

“Lionel Messi il avait une gêne à la cheville, alors nous lui avons donné deux jours de vacances supplémentaires. Le docteur de FC Barcelona Il a dit qu’après une semaine sans entraînement, tout ira bien », a ajouté le stratège de l’équipe du Barça sur l’état actuel de l’athlète argentin.

Lionel Messi n’entendra les offres qu’à la fin de son contrat

À partir de la semaine prochaine, Lionel Messi aura moins de six mois de contrat avec FC Barcelona et pourrait commencer à négocier avec le PSG ou Manchester City. Cependant, la star du Barça ne souhaite que terminer cette saison avec succès. Votre avenir verra plus tard.

«Je n’ai rien de clair jusqu’à la fin de l’année. Maintenant, je ne pense qu’à terminer la saison et à gagner des titres », a déclaré Messi. «Aujourd’hui, je me concentre sur ces six mois, sur la lutte pour ce que nous pouvons et je ne pense pas à la façon dont l’année se terminera parce que ce ne serait pas bon pour moi de dire ce que je vais faire. Je ne sais pas non plus », a-t-il ajouté.

