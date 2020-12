Barcelone et Valence dispute aujourd’hui Samedi 19 décembre un jeu important pour le parcours et l’avenir des deux équipes dans le Ligue de Santander objectifs très disparates cette saison. La compétition revient à ses canaux normaux avec ce jour 14 de La Ligue ce qui mesurera dans le Camp Nou à partir de 16:15 heures aux blaugranas et au ches.

Une confrontation qui sera menée par l’arbitre canarien Alejandro Hernandez Hernandez et qui sera retransmis en direct par Movistar LaLiga. Aussi, le jeu d’aujourd’hui Barcelone-Valence aura des commentaires en ligne minute par minute sur le site Web de OKDIARY.

Rencontre Barcelone – Valence avec beaucoup de miettes entre deux groupes très discutés cette saison et, peut-être, les deux qui ont été les plus touchés par le drame de la pandémie, qui a eu des conséquences très graves sur leur tissu économique. Pour les culés, cela l’a privé de certaines signatures dans le passé sur le marché des transferts et a forcé une restructuration salariale qui a eu des conséquences dans le malaise du personnel. Aux chés, plus dramatique encore, la moitié du personnel à vendre ou à donner, et la survie dans cette campagne avec ce qui se passe.

Il Barça vient après avoir sauvé deux balles de match importantes, avec lesquelles Koeman et ses joueurs ont récupéré du crédit. Avant j’ai soulevé (1-0) et Société réelle (2-1) a gratté six points qui les élèvent dans le tableau et les placent dans une zone de tranquillité après l’alarme rouge d’il y a des semaines. Avant le Valence, encore une fois s’écraser dans le Camp Nou où ils doivent cimenter leur rétablissement. C’est le troisième match consécutif qu’ils jouent dans leur stade en une semaine.

Il Valence, pour sa part, arrive fouetté par les doutes. Il a passé la coupe en qualifications mais non sans frayeur. Terrasa a obtenu 2-0 à la 50e minute, bien que faire d’habitude et Musah et ils ont égalé dans l’étirement final forçant une extension qui décanterait Guedes avec deux buts (2-4). Malgré cela, la dynamique de la Ligue est inquiétante. Ils n’ont remporté qu’un seul des neuf derniers matchs, curieusement celui auquel ils ont affronté le Real Madrid. Le reste, quatre nuls et autant de défaites. La réaction est maintenant ou jamais. Javi grace, sur le fil.

Le rendez-vous d’aujourd’hui Barcelone – Valence de la 14e journée de la Ligue de Santander sera télévisé en direct Movistar LaLiga à partir de 21h00. et vous pouvez également consulter toutes les informations du match La Ligue minute par minute sur le site de OKDIARY d’une heure avant Barça – Valence avec le précédent, alignements et commentaires du jeu avec chaque action ou objectif.

À quelle heure joue Barcelone – Valence?

Espagne: 19/12/2020 16 h 15 (15 h 15 aux îles Canaries). Argentine: 19/12/2020 12h15

Mexique: 19/12/2020 9h15.

La Colombie: 19/12/2020 10h15.

Pérou: 19/12/2020 10h15.

Chili: 19/12/2020 12h15

Venezuela: 19/12/2020 11h15.

Uruguay: 19/12/2020 12h15

Les anges: 19/12/2020 7h15.

Nouveau York: 19/12/2020 10h15.

Où jouez-vous Barcelone – Valence?

Stade Camp Nou (Barcelone)

Où diffusent-ils Barcelone – Valence?

Espagne: Movistar LaLiga, Bar TV LaLiga

Allemagne: DAZN

Argentine: DIRECTV Sports

Bolivie: DIRECTV Sports

Brésil: ESPN Brésil

Canada: beIN Sports LaLiga, beIN Sports, beIN Sports Ñ

Chili: DIRECTV Sports

Chine: QQ Sports Live, PPTV Sport Chine

La Colombie: DIRECTV Sports

Costa Rica: SKY Sports

Equateur: DIRECTV Sports

Le sauveur: SKY Sports

France: être au sport

Guatemala: SKY Sports

Honduras: SKY Sports

Italie: DAZN

Japon: DAZN

Mexique: SKY Sports

Nicaragua: SKY Sports

Panama: SKY Sports

Paraguay: DIRECTV Sports

Pérou: DIRECTV Sports

le Portugal: Eleven Sports

Royaume-Uni: LaLiga TV

Uruguay: DIRECTV Sports

Venezuela: DIRECTV Sports

États Unis: Fanatiz, beIN Sports

Qui arbitre Barcelone – Valence?

Alejandro Hernandez Hernandez (Comité Las Palmas)

Composition possible pour Barcelone – Valence

Barcelone: Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet, Alba; Pedri, Busquets, De Jong; Griezmann, Messi et Braithwaite.

Valence: Jaume; Wass, Gabriel, Diakhaby, Gayà; Musah, Carlos Soler, Racic, Guedes; Maxi Gómez et Vallejo.