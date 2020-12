Il Barcelone il abandonna à nouveau. Il Valence, qui s’est avéré beaucoup plus affamé que les Catalans, a réussi à marquer (à nouveau) des points au Camp Nou. Mais cette fois, il était plus clair que jamais quel désastre tactique c’était Ronald Koeman dans des matchs comme celui présenté et défendu par l’équipe Javi la grâce, un cauchemar déjà courant contre les équipes les plus dominantes du championnat depuis qu’il a entraîné Málaga il y a des saisons.

À Koeman toutes les coutures de son plan ont été vues. Si il y a quelques jours votre équipe a donné une belle image au Société réelle, Malgré le fait que cela n’a duré que pendant la première mi-temps, ce samedi son équipe était à nouveau une ombre sans ordre, sans commandement, sans direction ni direction. Le positionnement des joueurs, le dessin qu’il a présenté et les changements qu’il a fini par faire étaient inexplicables. Un vrai désastre.

Dès le premier instant, ceux de la grâce ils ont donné le contrôle du ballon à Barcelone et placé leurs deux conduites de pression dans une zone très basse, à proximité de la zone de Jaume. Ils ont accordé des compteurs mais ont limité les espaces pour courir et déborder, ils les ont empêchés de jouer derrière les centrales avec certains aliments. En outre, chaque vol et action de transition du ches était un casse-tête pour le Barça cela pressait mal et fonctionnait plus mal. Chacun contre le Valence C’était une occasion de marquer, chaque défaite à Barcelone était un néant absolu: personne ne savait quoi faire.

C’est ainsi que le premier objectif de la Valence, une autre impudence. Griezmann et ses 176 centimètres de haut étaient jumelés dans un coin avec la centrale française Diakhaby, qui est proche de 1,90. Les Français ont également perdu la marque et le 0-1 est passé au tableau de bord.

Une fois de plus. Coutinho et Griezmann ils étaient complètement perdus dans le jeu culé, ils ne sont pas apparus et n’ont pas fourni cette vitesse et cette clairvoyance que l’on suppose. Aucun d’eux n’a fini par se sentir à l’aise. Peut-être que le Brésilien, avec un peu plus d’espace, a pris un certain danger avec quelques tirs. Aucun d’entre eux ne gagne la foi de Barcelone et a de la chance que dans le Camp Nou Il n’y aurait pas d’audience ces jours-ci, car ils auraient eu un bon coup cet après-midi. Ils étaient deux des substitutions de Koeman.

Le système, là où il figurait à l’origine Busquets comme ancre et Pedri et Coutinho avec une grande liberté, il s’effondrait parfois. Les distances de position entre un joueur de culé et un autre étaient très courtes, se chevauchant au point même de se heurter et de mettre le coéquipier mal à l’aise. À cela s’ajoutait la faible vitesse qu’ils donnaient au ballon, parfois arrêté d’attendre un ballon. Koeman a dormi son équipe.

Puis ils sont venus Les changements de Koeman. De Jong, qui a initialement signalé une gêne, est entré après la pause. Puis tournez-vous vers Trincao, ce qui s’est avéré une fois de plus très très vert pour lui Barça, être le substitut de Griezmann après avoir fait de Maxi Gómez le 2-2 – et arrêté le changement de Pjanic quand il portait déjà un short. Le changement le plus inintelligible est celui de Lenglet, qui a sauté sur le terrain pour Coutinho aller jouer au Barça avec trois centres: les Français, Araujo et Lenglet. Le dernier changement de Koeman il a été Pjanic pour Pedri. Le Bosniaque était sur le point d’abandonner deux balles de contre-attaque claires pour les Ches. Pourquoi n’avez-vous pas laissé le choix à Aleñá, Riqui ou même Kevin De la Fuente?

Il Barça de Koeman toujours cette équipe prévisible, incapable de jouer avec un certain ordre, auquel les rivaux donnent le ballon en raison de la facilité de jouer contre lui, quand il est plus faible. La passivité de ses joueurs en fonction de quels moments il présage le pire d’une saison qui doit être une transition vers une nouvelle ère. Il Valence cela l’a fait quitter le conseil de la compétitivité. Un point et merci.