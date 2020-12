Mis à jour le 12/04/2020 à 16:51

La première expérience de Victor Valdes en tant qu’entraîneur d’une équipe professionnelle, il a eu plus d’un choc. Depuis son arrivée à Unión Atlética Horta. a fait la une des journaux pour ses décisions drastiques, qui impliquent le licenciement d’employés.

Il y a quelques jours, le club qui évolue dans la troisième division du football espagnol a décidé de dissocier trois joueurs: Sergi Moreno, David Corominas et Adri Gimeno. La raison était due à une décision technique, selon le club catalan.

Moreno n’est pas resté calme et a accordé une interview à Barcelona Televisión (BTV), où il a expliqué comment son exclusion s’est produite, qui s’est produite d’un moment à l’autre et de manière intempestive.

«Nous étions au gymnase et à la fin de la séance, Victor est venu nous dire qu’il ne comptait plus sur nous, que nous n’étions pas ce à quoi il s’attendait en matière de football. Que nous emballions les choses et partions, que nous ne nous entraînions pas parce qu’il voulait en signer d’autres », a déclaré l’attaquant de 28 ans.

«Nous sommes avant tout des gens et avec Víctor Valdés, je me suis senti traité comme de la merde. Je gagne ma vie et maintenant comment puis-je payer tout ce que je dois payer? », A-t-il ajouté.

Il faut rappeler que lors de ses premières semaines dans la surface de culé, Valdés a ordonné la séparation de l’entraîneur des gardiens et d’un assistant technique. Il a ensuite été expulsé lors de son premier match amical pour des plaintes de colère à l’arbitre.

Du côté du sport, Horta se situe dans la septième case de son groupe respectif en Zone V de la Troisième Division. Pour l’instant, loin d’avoir atteint la zone de qualification.

