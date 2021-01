La Fédération espagnole de basketball et son partenaire sponsor Endesa, également impliqué dans son espace eSport, ont annoncé ce mercredi le lancement de la eSport eBaloncesto Challenge par Endesa, une série de tournois en ligne pour participer au jeu NBA 2K21 sur la plateforme PlayStation 4.

Dans cette première saison, l’initiative se compose de quatre tournois de qualification et d’une grande finale à Madrid qui mettra en vedette les huit meilleurs joueurs. Les tournois de qualification se joueront en ligne en janvier, mars, mai et juin 2021, et la grande finale se jouera en personne à Madrid au cours du mois de juillet, coïncidant avec le dernier match préparatoire de la Équipe nationale masculine avant les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Le premier tournoi a ouvert ses inscriptions aujourd’hui pour tous les utilisateurs espagnols qui souhaitent s’inscrire, et il se jouera les 29 et 30 janvier.

La Fédération espagnole de basket-ball, Endesa et PlayStation se sont réunis pour mener à bien cette initiative qui récompensera tous les qualifiés avec des billets et du merchandising officiel des équipes nationales, des réductions pour PlayStation Plus et des réductions dans la boutique officielle de la NBA. De plus, le champion final de l’eBaloncesto Challenge by Endesa pourra obtenir une PlayStation 5, des billets pour la NBA et participera au campus de présélection avant le prochain tournoi officiel de l’équipe espagnole de basket-ball eSports. Autrement dit, les participants à ce circuit deviendront éligibles et, tant qu’ils répondront aux exigences techniques essentielles pour cela, ils auront la possibilité de porter le maillot d’Espagne dans les tournois internationaux auxquels ils participent.

«Nous ouvrons. Quand il y a quelques mois nous avons annoncé la création du nouvel espace eSport de la Fédération espagnole de basket-ball, c’était pour vivre une journée comme aujourd’hui, dans laquelle nous présentions l’eBaloncesto Challenge by Endesa, comme toujours avec le soutien d’Endesa», A déclaré le président de la Fédération espagnole de basket-ball, Jorge Garbajosa.

«Il y aura quatre tournois, nous avons déjà commencé, lors du dernier week-end de janvier, à faire ce chemin avec cette carrière de joueurs qui atteindra la phase finale, au mois de juillet. Au sein de ce groupe de joueurs, ils iront en présélection pour représenter notre pays, en tant que Sélection, dans les prochains tournois internationaux qu’il y aura. Nous vous encourageons tous à participer. Nous avons commencé un chemin super excitant, avec cette plateforme, pour pouvoir rassembler tous les fans d’eBasketball qui vont avoir leurs propres tournois ici dans leur propre pays, construire une communauté et représenter notre équipe nationale dans le futur ».

De son côté, le directeur général de la communication d’Endesa, Ignacio Jiménez, a affirmé que l’eSport est une ligne de divertissement qui est venue pour rester, puisque des millions de personnes le pratiquent déjà. «Nous sommes fiers de pouvoir présenter et lancer aujourd’hui un tournoi sans précédent en Espagne, l’eBaloncesto España Challenge by Endesa, fruit d’une collaboration entre trois grandes marques, telles que PlayStation, la Fédération espagnole de basket-ball et Endesa. Cela nous permettra de toucher un public plus large et plus diversifié, et les participants d’accéder à de magnifiques prix. Nous sommes très fiers de pouvoir présenter et lancer cette initiative aujourd’hui », a déclaré Jiménez.