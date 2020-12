Nous devrons attendre plus pour vivre le retour de Roger Federer. Bien qu’il y ait un espoir que le joueur de tennis suisse réapparaisse à l’Open d’Australie, son agent, Tony godsick, a révélé que celui de Bâle ne jouera pas le premier Grand Chelem de la saison -du 8 au 21 février-. Entre la pause et son arthroscopie du genou, le Suisse ajoutera plus de 12 mois hors compétition.

«Roger (Federer) a décidé de ne pas jouer l’Open d’Australie en 2021. Il a fait des progrès ces deux derniers mois avec son genou et sa forme physique. Mais, après la consultation, il a décidé que la meilleure décision pour lui sur le long terme était de revenir sur les courts après l’Open d’Australie », a déclaré Tony Godsick, agent du joueur de tennis suisse, détruisant tout espoir de le revoir. Federer actif à l’Open d’Australie.

Le Suisse avait marqué le open d’Australie comme objectif et même s’il y a des semaines il remettait en question sa participation, ces derniers jours l’espoir de le voir à Melbourne avait grandi grâce au fait que le tournoi se tiendrait en février et non en janvier comme lors des éditions précédentes. Cependant, l’évolution de son genou et ne pas se sentir à 100% compétitif a poussé Federer à préférer retarder son retour à la compétition.

Ses 39 ans et son absence de presque un an de compétition – son dernier match officiel était précisément la demi-finale de l’Open d’Australie – conduit beaucoup à penser que la fin de la carrière de Federer est peut-être en cours. Cela ne semble pas être le cas dans l’esprit du protagoniste lui-même, qui espère continuer à travailler sur son rétablissement et revenir avec des garanties au bon moment.

Bien sûr, le court n’est pas la meilleure surface pour réapparaître après une blessure au genou, car c’est celle qui affecte le plus les articulations des joueurs de tennis. Il faudra attendre de revoir Federer sur le circuit et tout indique que Wimbledon sera le grand objectif des Suisses avec le pouls d’avoir plus de Grand Chelem que quiconque plus serré que jamais – Nadal et Federer (20) et Djokovic (17).