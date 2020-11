L’Espagne explose par la «loi Celaá». Le gouvernement social-communiste réussit et établit que l’espagnol cesse d’être la langue véhiculaire, que l’éducation concertée voit ses contributions réduites, que les étudiants peuvent passer l’année avec des matières ratées. Une loi qui met également en danger l’éducation spéciale et qui n’a pas été appréciée par des millions d’Espagnols, comme l’ont démontré plusieurs manifestations.

Des personnalités importantes de notre pays se plaignent également de la «loi Celaá». L’un d’eux a été Feliciano Lopez, qui a inculpé la nouvelle loi sur l’éducation avec une réflexion ironique sur son profil Twitter officiel, un message qui a généré des attaques de la part de plusieurs utilisateurs de gauche auxquels il a également répondu avec plusieurs zascas.

Papa, j’ai testé 6 sujets cette année mais je n’ai pas besoin de le répéter, cela ne vous semble pas un peu étrange? (Un long silence se fait entendre) -Son, ne vous inquiétez pas, nous atteindrons l’excellence tant attendue que recherchent les promoteurs de talents. plus calme..🤷 – Feliciano López (@feliciano_lopez) 23 novembre 2020

«Papa, j’ai testé six sujets cette année mais je n’ai pas besoin de le répéter, tu ne trouves pas que c’est un peu étrange? (Un long silence se fait entendre). Fils, ne vous inquiétez pas que nous atteindrons l’excellence souhaitée que recherchent les promoteurs de talents. Bon, maintenant je suis plus calme … », a écrit le joueur de tennis dans le réseau social précité évoquant la possibilité de passer le cours avec plusieurs échecs à partir de maintenant.

De la gauche, ils ont rapidement attaqué l’athlète, qui se défendait par des grèves. Un utilisateur lui a répondu comme ceci: «Ton père disait:« Ne t’inquiète pas, tu étudies dans une école privée et je suis là pour payer ton passage à l’année prochaine »», et Feliciano López l’a immédiatement dépeint: «Mon père ne dirait pas ça … Je suis allé à l’école publique et fier de ça, ça me manquerait plus … Ma famille est humble et ne pouvait pas permettre le contraire. Ce que j’ai réalisé dans la vie, c’est grâce à mes efforts et à mon talent. Cela ressemble à du chinois, non? Vous continuez avec le tennis-chic-riche-subventionné ». “Le garçon était vous, non?”, A répondu un autre qui a également pris une zasca: Eh bien, la vérité est que non, il était un bon élève. Et vous? Pas le premier de ta promotion? ».