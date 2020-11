Feliciano Lopez Il est le prochain rival de Rafa Nadal au Masters 1000 de Paris-Bercy. Celui de Manacor cherchera sa 1000e victoire en tant que professionnel contre le joueur de tennis espagnol qui le dérange le plus: les deux derniers affrontements sont tombés du côté de Tolède, même si le bilan des victoires est favorable pour Rafa: 9-4.

Rafa Nadal et Feliciano López se retrouveront à nouveau face à face lors du deuxième tour du Masters 1000 à Paris, un duel qui n’a pas été vécu depuis cinq ans sur le circuit. Bien que beaucoup moins, il y a à peine un an, les deux se partageaient le côté du terrain pour donner au match de double le dernier point qui a mis l’Espagne en finale de la Coupe Davis à Madrid 2019.

Ils se connaissent tous les deux très bien et savent où se blesser dans un duel de gauchers, ce qui met fin à ce prétendu avantage qui est donné aux gauchers face à un joueur de tennis droitier. Feliciano López est le joueur de tennis espagnol actif qui peut se vanter d’avoir gagné plus de fois Rafa Nadal, un total de quatre, deux d’entre eux dans les deux derniers centres.

Il est vrai que ces victoires remontent à cinq ans, lorsque Feliciano s’est imposé à Shanghai (2014) et à Cincinnati (2015) contre les Baléares et qu’au cours des trois dernières années, il a été difficile pour Toledo d’enchaîner plusieurs victoires sur le circuit sauf pour son titre dans le Queens l’année dernière. Mais Feliciano a laissé un bon sentiment après son match contre Krajinovic au premier tour.

Toutes les confrontations entre Nadal et Feliciano (Web ATP)

Le face à face le plus serré

Rafa Nadal arrive avec de très bons sentiments à Paris après sa récente victoire à Roland Garros et prêt à sceller encore mieux la saison 2020 dans la capitale française, mais le Toledo peut être un rival inconfortable lors de son premier contact avec le court du Pavillon multi-usage de Paris-Bercy.

En fait, seul David Ferrer peut se vanter d’avoir plus de victoires contre Nadal dans un duel fratricide, mais l’Alicante, déjà hors du circuit, a affronté les Baléares à 32 reprises et six sont tombées de son côté. Nadal est un favori incontestable et domine le face à face avec Feliciano (9-4) – également sur un terrain dur (5-3) -, mais, en prenant soin aux autres duels avec l’espagnol, c’est le plus ajusté.

Avec Fernando Verdasco, il a 17-3; alors que d’autres joueurs de tennis espagnols toujours actifs ne l’ont jamais battu: Carreño (6-0), Bautista (3-0), Andújar (4-0), Albert Ramos (4-0). Avec des joueurs de tennis qui ont déjà raccroché la raquette, Nadal avait un 15-1 avec Almagro, 7-2 avec Ferrero ou 6-2 avec Moyá, son entraîneur actuel. Seul Álex Corretja peut se vanter de 2-0 en sa faveur avec ses victoires à Madrid et Godó en 2003, alors que Nadal était encore mineur.