Il Fenerbahce pourrait devenir la nouvelle équipe de Jesé Rodríguez dès janvier prochain. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain est l’une des options que le club turc parvient à renforcer son attaquant. L’opération serait totalement gratuite, car le joueur est sans équipe après avoir mis fin à son contrat avec les Parisiens.

Comme l’ont rapporté divers médias turcs, Le représentant de Jesé aurait déjà contacté Fenerbahce pour négocier la signature du canari. L’équipe dirigée par Igor Kokoskov est troisième de la Ligue turque, à trois points du leader, Galatasaray. Ce n’est pas la seule option gérée par l’ancien joueur du Real Madrid pour revenir au football, car certaines équipes de la Ligue de Santander seraient intéressées à le recruter.

Celui de Jesé Rodríguez serait une signature très risquée. Bien qu’il ait démontré à de nombreux moments de sa carrière l’énorme qualité qu’il chérit, Il est en panne depuis de nombreuses saisons et ses scandales extra-sportifs n’aident pas. Cette saison, le canari n’a disputé que 24 minutes en deux matchs avec le Paris Saint-Germain, un club dont il a fini par quitter par la porte arrière il y a quelques semaines.

Las Palmas a exclu sa signature

De nombreux clubs pourraient envisager l’incorporation de Jesé dans les semaines à venir. On a beaucoup parlé de Las Palmas, mais son président Miguel Ángel Ramírez a exclu sa signature: «L’Union sportive aimerait avoir Jesé, mais c’est irréalisable car elle a des offres de First et de l’étranger», A assuré le président du club canarien. Valence est l’un des clubs qui sonne le plus fort pour signer un joueur qui n’a pas joué à son plus haut niveau depuis des années.

Cependant, Dernièrement, on parle plus de Jesé Rodríguez pour sa vie privée que pour ses pièces sur le terrain. Votre relation avec Aurah Ruiz ou avec Mélodie santana Ils ont couvert de nombreuses couvertures et gros titres et le joueur est même passé en direct sur un téléviseur pour se défendre contre les accusations de ses ex-partenaires.

Il y a une semaine, Jesé a explosé sur son compte Instagram artistique après que Melody Santana ait critiqué la relation du joueur avec ses enfants: «Avec mon argent, je peux faire ce qui sort de mes œufs. Personne ne m’a rien offert. Si mes enfants aujourd’hui vont bien et vivent bien c’est grâce à moi, car certaines femmes n’aiment pas travailler et aiment gagner des bourses ou des produits de luxe assis ou se mettre le cul. Maintenant c’est triste. Jette ce que tu veux, je n’ai pas peur, et encore moins », a écrit Jesé, un homme qui pourrait à nouveau profiter de son métier avec la chemise Fenerbahce.