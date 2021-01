Même si Catalogne a accueilli exclusivement la pré-saison de Formule 1 depuis 2016, celle de 2021 se déroulera très probablement sur le circuit de Sakhir et pas dans Montmeló. Bien qu’au cours de ces années, il ait joué en faveur de Barcelone qui est relativement proche des usines de l’équipe, la possible annulation du Grand Prix d’Australie Cela donnerait le coup d’envoi de la Coupe du monde avec un doublé à Bahreïn, ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur de Sakhir malgré le coût financier.

Pour compenser cette dépense, la Coupe du monde de Formule 1 ne quitterait pas Bahreïn depuis 2 mars, la date à laquelle la pré-saison commence jusqu’au 28 du même mois, date à laquelle la deuxième course a lieu. Cependant, c’est un handicap pour les équipes, puisqu’elles n’auront guère le temps d’envoyer par avion les pièces qu’elles décident de modifier après les essais. Ainsi, il n’est pas exclu que les équipes votent contre Sakhir et en faveur de la Catalogne, même si cela semble aujourd’hui compliqué.

La première chose à faire sera de déterminer ce qui se passera avec le Grand Prix d’Australie, la course qui devait lancer le championnat du monde de Formule 1 le 21 mars. Déjà la saison dernière, il n’y avait pas eu de course à Melbourne à cause du coronavirus et maintenant les dernières épidémies dans la capitale Victoria menacent à nouveau cet événement. Pour le moment, le open d’Australie prévu pour fin février. Bien entendu, les joueurs de tennis qui participent doivent rester en quarantaine pendant deux semaines.

De plus, cela rend difficile la tenue du Grand Prix d’Australie qui se déroule au milieu d’un parc, ce qui rend difficile le contrôle du flux de fans. En revanche, il semble indiquer son annulation imminente que le montage du tracé urbain fin janvier, comme d’habitude, et qu’ils n’ont pas la vente de billets pour la route.

Une mauvaise annulation pour la Catalogne

Depuis la deuxième course du Championnat du Monde de Formule 1, prévue pour 28 mars, aura lieu à Bahreïn, le Grand Prix d’Australie serait remplacé par celui de Sakhir, un geste qui inviterait les équipes à célébrer la pré-saison là-bas et non en Catalogne. Les tests préalables au début du championnat auraient lieu à Bahreïn, comme cela s’est produit en 2014, également en raison d’un problème climatique. Être plus proche de l’Équateur, offre des températures estivales toute l’année et, par conséquent, permet aux équipes de recréer les conditions de piste qu’elles auront tout au long du parcours suivant.

Il est à noter que le Grand Prix de Catalogne a été récemment confirmé, qui aura lieu le 9 mai, dans le calendrier 2021. Désormais, le gouvernement de la Generalitat négociera avec Stefano Domenicali, qui est le nouveau président de la Formule 1, afin que cette nomination soit prolongée dans le calendrier jusqu’à 2025.

La pré-saison d’Alonso et Sainz

Le fait de n’avoir qu’une journée et demie pour s’adapter à une nouvelle voiture et à une nouvelle équipe d’ingénieurs est un handicap pour tous les pilotes qui changent d’équipe. Plus encore pour Fernando Alonso, qui revient en Formule 1 deux ans plus tard, c’est pourquoi Renault estime qu’il partira désavantagé. «Je peux comprendre que pour Carlos Sainz ou Ricciardo, le défi de la saison prochaine avec une nouvelle équipe sera compliqué, car ils devront apprendre une nouvelle méthode de travail et ils devront interagir avec des ingénieurs inconnus, mais dans le cas de Fernando, ce sera différent compte tenu de son absence prolongée», A déclaré récemment Marcin Budkowski, PDG de l’équipe de France.

Carlos Sainz, qui échange McLaren pour Ferrari, agacé de voir comment la FIA ne lui a pas donné l’autorisation de participer au test des jeunes pilotes d’Abu Dhabi, a souligné les dangers d’une présaison aussi courte: «Je ne suis pas satisfait de la décision car je ne le suis pas. Cela semble tout à fait juste de la part de la FIA. Je voulais participer à ce test, surtout quand on sait qu’il y a à peine un jour et demi de tests de pré-saison par pilote. Ils pourraient ouvrir la main aux pilotes qui changent d’équipes, même pour des raisons de sécurité. Si quelque chose échoue dans la Ferrari ce jour-là et demi de tests, je peux me rendre à la course sans avoir testé le siège. Mais il n’en a pas été ainsi. Il y a des incohérences dans l’application du règlement, chacun doit être ouvert ».