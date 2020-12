Fernando Alonso est revenu au Formule 1. Et dans une grande mesure. Le double champion d’Espagne, qui était de retour au volant d’une voiture après deux ans d’absence de Formule 1, mène les tests des recrues d’Abu Dhabi avant les deux Mercedes de Vandoorne et De Vries.

Quelques heures de test à Abu Dhabi ont suffi à Fernando Alonso pour se placer en tête des feuilles de temps. Le pilote espagnol a réalisé un meilleur temps de 1: 37,662, soit trois dixièmes d’avance sur Stoffel Vandoorne (Mercedes) et huit dixièmes de mieux que Nick De Vries (Mercedes).

15 décembre 2020

À 9h00 heure locale à Abu Dhabi, 6h00 en Espagne, Fernando Alonso a pris la piste de Yas Marina pour conduire le Renault RS20 avec pneus Pirelli medium. C’est la voiture avec laquelle l’équipe de France a réalisé un podium la saison dernière et avec laquelle Alonso est prêt à faire de la magie la saison prochaine.

Lumière verte!

Aujourd'hui, FA utilise le numéro 14 sur sa voiture. GYZ a 46

Fernando Alonso n’aura pas à partager de voiture avec l’autre pilote Renault, le Chinois Guanyu Zhou, qui possède sa propre voiture. L’Espagnol a été l’un des premiers pilotes à sauter sur l’asphalte de Yas Marina, où il utilisera ses sept trains de pneus, cinq moyens et deux tendres. Avec ce dernier, il tentera de fixer un temps qui lui permette de savoir où il est par rapport à Daniel Ricciardo et Esteban Ocon, les pilotes Renault qui ont roulé à Abu Dhabi il y a quelques jours.

Guanyu Zhou

Fernando Alonso peut enfin mettre à l’épreuve la Renault RS20 de cette saison. Ce sera une journée complète pour tester sa voiture et sans limite de kilométrage, une occasion de travailler avec ses nouveaux ingénieurs et mécaniciens, qui sont ceux que l’Australien a eu, qui ont hérité de ceux de Nico Hulkenberg, le plus expérimenté et le plus fiable avec ceux que possède Renault.

jusqu'à 18h00 ce soir!

“Chaque kilomètre est important et sera le bienvenu, mais je me sens plus ou moins prêt après avoir piloté la voiture 2018. Ce test sera formidable car il est avec des ingénieurs piste et des mécaniciens, donc je pourrai les connaître un peu plus grâce aux tests avec la voiture de 2018, ils étaient avec une jeune équipe de test », a déclaré Fernando Alonso avant les tests d’Abu Dhabi.

De plus, Fernando Alonso a l’occasion parfaite de tester deux des composés Pirelli pour 2021, le C4 et le C5, deux des plus utilisés au cours de l’année, le C4 et le C5, qui sont équivalents au dur et au médium de l’ancien nom.

Programmations d’essai d’Abu Dhabi (15 décembre 2020)

Mercedes: Stoffel Vandoorne Nyck de Vries

Ferrari: Robert Shwartzman Antonio Fuoco

Red Bull Sébastien Buemi Jüri Vips

McLaren: absent

Renault: Fernando Alonso Guanyu Zhou

AlphaTauri: Yuki Tsunoda Marino Sato

Point de course: absent

Alfa Romeo: Robert Kubica Callum Ilott

Haas Mick Schumacher

Williams Jack Aitken Roy Nissany