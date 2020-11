Après la journée de tournage qu’il a fait en Catalogne, Fernando Alonso a été téléchargé pour la deuxième fois vers un Renault. Bien qu’à Barcelone, le test était limité à 100 kilomètres, l’Asturien pourra tirer autant qu’il le voudra mercredi et jeudi à Bahreïn. Bien sûr, il le fera avec la voiture avec laquelle l’équipe de France a concouru en 2018, puisque la réglementation n’autorise pas les essais avec les voitures actuelles.

Si Fernando Alonso avait jusqu’à 18 heures pour rouler ce mercredi à Bahreïn, il est descendu de Renault deux heures plus tôt après avoir bouclé 93 tours. L’Espagnol a parcouru un total de 503 kilomètres avec la voiture conduite par Carlos Sainz et Nico Hülkenberg. “”RS18, Fernando. Fernando, RS18. Nous espérons que vous vous êtes bien entendus lors de vos 93 tours ensemble aujourd’hui à Bahreïn.“, Il a écrit Renault après le premier jour de test.

RS18, rencontrez @alo_oficial. Fernando, rencontrez la Renault # RS18. Nous espérons que vous vous êtes bien entendu sur vos 93 tours ensemble à Bahreïn aujourd’hui. #RSspirit @BAH_Int_Circuit pic.twitter.com/8XcdLgy2Uj – Renault F1 Team (@ RenaultF1Team) 4 novembre 2020

Interrogé par la voiture que Fernando Alonso a conduite, Carlos Sainz Il a noté: «Je n’aimais pas cette voiture en début de saison, c’était difficile pour moi de m’y adapter. C’est une voiture compliquée à conduire, ce qui ne m’a pas donné un bon “feeling” en entrée de virage, et aujourd’hui en Formule 1 si vous n’êtes pas confiant en entrée de virage avec l’arrière, il est très difficile d’aller vite. J’ai eu du mal à trouver le «set-up» de la voiture, mais je pense qu’en fin d’année j’ai réussi à terminer l’année et à démontrer beaucoup mieux mon potentiel ».

Changement pour les exercices

L’intention de Renault et Fernando Alonso pour cette première journée d’essais à Bahreïn il s’agissait de tester avec le pneu tendre pour s’adapter à la vitesse d’une Formule 1 et dominer la voiture. Pour ce jeudi, les Espagnols monteront le pneu dur et feront des courses plus longues et des exercices de course.

De son côté, Fernando Alonso, après la journée de tournage en Catalogne, a évoqué ses tâches en suspens pour son retour en Formule 1: «Il y a beaucoup de choses à faire pour être prêt. Il y a aussi la partie de se mettre en forme, conformément aux normes de F1. Je sais que je dois continuer à travailler. Il faut aussi travailler sur le confort dans le siège, les pédales et la connexion et la relation avec les ingénieurs pour se comprendre avec nos yeux. Nous allons utiliser cette partie de l’année pour tout cela ».