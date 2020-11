Alors que Renault a terminé ce dimanche en Turquie l’une de ses courses les plus décevantes de la saison, Fernando Alonso il est revenu sur la RS18 pour participer à un essai de deux jours à Abu Dhabi. L’Asturien a commencé par faire 74 tours de piste de Yas Marina, ajoutant 116 tours supplémentaires ce lundi. Au total, un peu plus de 1000 kilomètres pour préparer son retour en Formule 1.

“Le test a été fantastique, c’est formidable de ressentir à nouveau la vitesse des voitures de Formule 1 avec celles de 2018 et d’en apprendre un peu plus sur la procédure de travail de l’équipe.. J’ai apprécié chacun des tours. Je veux vraiment concourir à nouveau l’année prochaine, et jusque-là, je continuerai à soutenir l’équipe dans les courses qui restent cette année », a-t-il déclaré après avoir terminé la dernière journée de tests.

116 tours aujourd’hui, 74 hier… @alo_oficial a terminé notre vaste programme d’essais avec son nouveau meilleur ami: le RS18. @BAH_Int_Circuit ET @ymcofficial? ✅ # RSspirit pic.twitter.com/1TWyBENroJ – Renault F1 Team (@ RenaultF1Team) 16 novembre 2020

Ce test était d’une importance vitale pour Alonso car il a été interdit de participer aux tests de fin de saison qui auront également lieu à Abu Dhabi. Malgré cela, Renault continue de travailler pour que la FIA autorise les Espagnols à y participer alors qu’il s’agit d’un test pour les jeunes pilotes. Dans le cas contraire, Fernando Alonso Il n’aura qu’un jour et demi pour obtenir ce que sera sa voiture la saison prochaine.

Précisément pour s’acclimater à sa nouvelle voiture, Carlos Sainz souhaite également une autorisation de la FIA pour être avec Ferrari à Abu Dhabi. “Ce n’est un secret pour personne que je serais intéressé à essayer la Ferrari, mais cela ne dépend pas de moi. Cela dépend des intérêts des équipes, qui doivent s’entendre, et de la FIA. Une journée et demie pour préparer une saison est pratiquement impossible, ce sera très compliqué, tout comme ce sera fait à Fernando et Ricciardo», A déclaré récemment le madrilène.

Alonso ajoute des kilomètres avec la Renault

En l’absence de savoir si Fernando Alonso et Carlos Sainz Peut-être à Abu Dhabi, l’Asturien a bouclé un total de 190 tours à Yas Marina, un millier de kilomètres de plus qu’en plus des mille qu’il a fait lors du test de Bahreïn. Auparavant, après un an et demi sans entrer dans une Formule 1, Alonso J’ai de nouveau vécu cette situation le jour du tournage à Barcelone.