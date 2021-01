L’équipe Alpin, dans lequel se déroulera cette 2021 Fernando Alonso, a présenté le A521, bien qu’avec une décoration provisoire. Pour le moment, la voiture est noire en hommage à l’A500 1975, la première Formule 1 de Renault. Bien sûr, la voiture a aussi des allusions au drapeau français et aussi au drapeau britannique.

L’équipe Alpine a présenté sa voiture via les réseaux sociaux avec le message suivant: «Nous sommes fiers de présenter notre monoplace 2021 #FormulaOne, l’A521, vêtu de sa livrée d’hiver provisoire. La couleur noire est un hommage au prototype 1975 A500 F1 ».

Bienvenue @ AlpineF1Team a hâte de prendre l’A521 sur la bonne voie pour la première fois 🔥😋 https://t.co/si627SaEER – Esteban Ocon (@OconEsteban) 14 janvier 2021

Ce message, qui a été retweeté par Fernando Alonso, a été commenté par Esteban Ocon, qui sera son coéquipier: «Bienvenue Alpine. J’ai hâte de mettre l’A521 sur la piste pour la première fois». Alonso, de son côté, a réagi avec trois emojis smiley aux yeux en forme de cœur à une vidéo de l’équipe de France intitulée: «Alpine, née dans les Alpes, élevée pour la course. Ici commence un nouveau défi ».

😍😍😍 https://t.co/x9CmY9lFfD – Fernando Alonso (@alo_oficial) 14 janvier 2021

Il est à noter qu’Alpine sera une marque à 100% électrique qui utilisera la Formule 1 comme “un excellent outil marketing». “La Formule 1 est au cœur de ce projet et bien que 2021 est une année de transition, pour nous et pour tous, en 2022, nous voulons être constamment sur le podium», A déclaré Laurent Rossi, qui sera le nouveau responsable de Fernando Alonso après le départ de Cyril Abiteboul.

Les buts d’Alpine en 2021

Luca de Meo, PDG du groupe Renault, qui a parlé aujourd’hui de ‘Renaulution’, veut voir Alonso et Ocon sur le podium en 2021 comme il l’a reconnu en disant publiquement au revoir à Abiteboul: «Je tiens à remercier chaleureusement Cyril pour un engagement sans relâche, qui a fait passer l’équipe de Formule 1 de la dernière place en 2016 à des podiums la saison dernière. Son travail remarquable en Formule 1 depuis 2007 nous permet de regarder vers l’avenir avec une équipe solide et une nouvelle identité pour conquérir les podiums de cette année».

Dans le but de se battre pour les podiums en 2021, Fernando Alonso aura dans votre équipe, en plus de Laurent Rossi, avec Davide Brivio, l’homme qui a fait de Joan Mir un champion de MotoGP. L’Italien a atterri en Formule 1 dans le but d’Alonso d’ajouter sa troisième Coupe du monde, quelque chose qui Brivio déjà eu avec Valentino Rossi quand il s’agissait de Yamaha. Les deux ont remporté quatre championnats ensemble et telle était l’importance de Davide Brivio dans les succès de Rossi qu’il a été embauché par le pilote pour gérer sa carrière lorsqu’il a signé pour Ducati. Maintenant, il arrive chez Alpine avec l’approbation d’avoir été champion du MotoGP Suzuki vingt ans plus tard.

De plus, Alonso et Esteban Ocon auront une voiture «à moitié neuve» comme l’admet Pat Fry, directeur technique d’Alpine: «Bien que la plupart des pièces de la voiture soient homologuées et ne puissent pas être changées, en réalité, il reste encore quelques choses ouvertes et en jeu. Nou vous pouvez fabriquer une toute nouvelle voiture, mais vous pouvez en fabriquer une moitié neuve. Nous analysons actuellement ce que nous pensons avoir du sens et nous essayons de faire tout ce qui est possible. “

2022, le grand objectif d’Alpine

Cependant, l’objectif principal d’Alpine est d’être compétitif en 2022, date d’entrée en vigueur du changement de règlement qui est appelée à réduire les différences qui existent entre les équipes. “La saison prochaine, la domination de Mercedes se poursuivra, mais en 2022, nous avons de grands espoirs. L’objectif est clair 2021 année de préparation, d’intégration avec l’équipe où un podium serait fantastique, mais en 2022 avec le changement de réglementation, rêver de gagner et de se relever», A souligné Fernando Alonso à cet égard.

Des experts comme Pedro Martinez de la Rosa o Alain Prost voit l’Asturien se proclamer à nouveau champion de Formule 1. “Je ne vois personne battre Mercedes en 2021; en 2022, peut-être Renault et Alonso», A assuré ce dernier. Pedro Martínez de la Rosa, pour sa part, a commenté: «Il aime la Formule 1. Ces années à l’étranger lui ont fait apprécier ce qu’est la Formule 1. C’est une deuxième partie, mais ce sera très positif pour la Formule 1 en général, pas seulement pour lui. Vous pouvez à nouveau gagner la Coupe du monde».

Le design des voitures alpines ne sortira qu’en février

Antony Villain, directeur du design alpin, a souligné que les couleurs de la voiture ne sortiront qu’en février prochain: «La livrée présentée aujourd’hui est la première évocation de la nouvelle identité de l’équipe Alpine F1. Certains éléments graphiques structurels resteront, tandis que d’autres changeront. L’emblème alpin «surdimensionné» dans un système graphique tricolore est le premier symbole clair de l’identité de la marque dans le sport automobile. Le bleu, le blanc et le rouge font référence aux couleurs des drapeaux français et britanniques.a, ce qui est très important pour nous ».