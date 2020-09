La 104e édition de l’Indianapolis 500 n’a pas été tendre avec le pilote espagnol Fernando Alonso. S’il a pu cette fois terminer la course, un problème d’embrayage l’a empêché d’obtenir une meilleure position d’arrivée.

Parti de la 26e place, le double champion du monde de Formule 1 n’a pas eu une compétition facile. L’Asturien récupérait des positions et au final il a terminé à la vingt et unième place avec 199 tours, un de moins que le vainqueur, le Japonais Takuma Sato.

Il est clair que la voiture Arrow McLaren SP avec un moteur Chevrolet n’avait pas le même rythme que celles propulsées par Honda. Pour cette raison, il était difficile pour Alonso de continuer à avancer, en plus des problèmes causés avec l’embrayage lors des arrêts aux stands, obligeant les mécaniciens à pousser la voiture pour qu’elle puisse redémarrer.

Pour l’Espagnol, c’est la troisième tentative de gagner les 500 milles, bien qu’il n’ait couru que dans deux. Le premier était en 2017, mais à quelques tours de la fin, son moteur est tombé en panne. L’année dernière, il n’a pas pu se qualifier et hier dimanche, il l’a terminé pour la première fois.

En 2021 et 2022, Alonso reviendra en Formule 1 avec Renault. Désormais, le patron de l’équipe de France, Cyril Abiteboul, a déclaré que l’Espagnol ne serait pas dans les 500 milles. Ainsi, le vainqueur des 24 Heures du Mans et du GP de Monaco à deux reprises, devra attendre au moins deux ans pour réaliser son rêve: décrocher la triple couronne.

Après avoir terminé la course, Fernando Alonso a commenté: « Ce fut une course mouvementée pour nous. Nous avons eu du mal dès le départ avec l’équilibre de la voiture et avec beaucoup de survirage. Nous changions l’équilibre de la voiture en abaissant l’aileron avant, en ajustant le pneus et puis nous étions satisfaits de la voiture.

Nous étions en quinzième position au 110e tour, ce que nous voulions être. Nous avons passé la moitié de la course à partir de la 26e place puis nous avons eu un problème avec l’embrayage de la voiture que nous ne savions pas comment résoudre.

Nous avons terminé la course sans l’embrayage, donc à chaque arrêt au stand nous devions pousser la voiture, mettre la vitesse en marche et partir. Cela nous a coûté un tour malheureusement et nous y sommes restés jusqu’à la fin de la course, franchissant la ligne d’arrivée et terminant la course, ce qui est positif. Le point négatif est que nous avons manqué d’options très tôt à cause du problème d’embrayage.

Quoi qu’il en soit, je pense que l’équipe Arrow McLaren SP a été fantastique pendant la compétition. Avec la stratégie et les arrêts aux stands, nous gagnions toujours des positions. Je suis très fier du travail que nous avons accompli au cours des deux dernières semaines. Nous avons essayé de concourir, mais la chance n’était pas de notre côté. Je suis fier de l’effort fourni par tous les membres de l’équipe », a déclaré le coureur espagnol.