En dépit d’être une exposition, le pilote asturien a voulu rendre hommage à la R25 en roulant aussi vite qu’il l’a fait en 2005 pour se proclamer champion de Formule 1 avec la même voiture. Fernando Alonso, qui a fait cinq tours de piste de Yas Marina vendredi, cinq autres samedi et cinq autres dimanche, a amélioré ses records chaque jour. Son meilleur chrono était 1’39 »6, tandis que Ricciardo, qui était le pilote qui a réalisé le meilleur tour au Grand Prix d’Abu Dhabi, a roulé 1’40 »926.

Le R25 n’avait plus été utilisé depuis 2006, lorsque d’autres expositions étaient organisées avec. Depuis lors, il est resté stocké dans le cadre de la collection Renault Classic, jusqu’à ce qu’en 2018 un projet émerge pour le restaurer. Maintenant, après plus de 50 heures passées à vérifier le moteur, il est revenu Abu Dhabi au pilote qui l’a fait champion pour un acte avec lequel l’équipe de France a fait ses adieux à la Formule 1 avant d’être rebaptisée Alpine.

Bien que l’exposition aurait pu être un fiasco si elle avait subi une sortie de piste ou un incident, Fernando Alonso a été à la hauteur. Sans avoir besoin de le faire, il a couru comme s’il s’agissait d’une course permettant à Renault de montrer la puissance de son moteur.

Le R25 est rapide malgré ses limites

«Je pense que non seulement les fans, nous manquons tous le son dans le paddock. Nous manquons la Formule 1 dont nous sommes tombés amoureux quand nous étions enfants à la télévision. Et aussi toujours incroyablement rapide, environ 1,39, je sens les vibrations et tout ce qui se trouve derrière le volant, peut-être quelque chose de vieux, mais toujours génial pour moiJe ne pouvais pas arrêter de sourire », a déclaré Alonso après être descendu de la R25. «Cela ressemble à une petite voiture, par rapport à maintenant, presque à un jouet dont vous devez prendre soin de beaucoup, mais qui donne envie de serrer dès que vous le lancez », a ajouté l’Espagnol.

Vendredi déjà, lorsqu’il est monté sur la R25 pour la première fois, Fernando Alonso a été surpris par sa vitesse: «La voiture est tellement rapideEt aussi maintenant avec des pneus slicks, encore plus. Quelle sensation, quel week-end ça va être. Plus de tours demain, la meilleure façon de remercier Renault pour cette époque révolue et d’accueillir Alpine pour l’avenir. “

Dans le même temps, le cavalier asturien a surpris en roulant si vite alors qu’il s’agissait d’une exhibition, ce qu’il a lui-même justifié samedi: «Sincèrement, Je ne peux pas aller lentement avec cette voiture. Chaque fois que je suis dans ce cockpit et dans cette voiture, avec tous les souvenirs, il me vient naturellement de rouler vite. Sentir la vitesse est incroyable. Je sais que c’est une vieille voiture, mais c’est une machine parfaite pour moi». «C’est une sensation incroyable. Je ne peux pas enlever mon sourire. J’ai le masque mais Je vais sourire jusqu’en 2021 probablement“, Il ajouta. Il faut noter que Fernando Alonso tourné vendredi à 1’42 »580 et samedi une seconde et demie en dessous, 1’39 »968.

Fernando Alonso, optimiste

Justement, l’Espagnol avait de l’espoir pour 2021 après l’exposition: «En général, 2020 a été une mauvaise saison, je ne pense pas que personne s’en souviendra, mais bon, nous sommes optimiste pour l’avenir, nous avons vu le comportement de l’équipe par rapport à 2019 et nous avons fait un grand pas en avant et nous voulons garder ce moment».