Bien que les temps dans lesquels il a roulé n’ont pas transcendé Fernando Alonso à Bahreïn, le ressenti du pilote asturien est très positif après ce test de deux jours. Avec lui Renault En 2018, dont la performance a laissé Alonso agréablement surpris, l’Espagnol a bouclé 93 tours mercredi et 93 autres tours jeudi. Un total de 1000 kilomètres dans lesquels il n’a subi aucun type d’accident ou de panne.

Comme il s’est passé, Fernando Alonso il s’est amusé et a quitté Bahreïn satisfait de l’équipe et satisfait des résultats. L’intention de Renault était que l’Espagnol teste le pneu tendre le premier jour afin de s’adapter à la vitesse d’une Formule 1 et de dominer la voiture. Pour la deuxième journée, l’équipe de France a monté le pneu dur pour Alonso afin qu’il puisse effectuer des courses plus longues et des exercices de course. Ce test a également permis Fernando Alonso réapprendre les procédures: allumer et éteindre la voiture, les boutons du volant, sortir et mettre en évidence avec la voiture de sécurité, etc. Affinez également votre préparation physique et les muscles du cou dans un sport dans lequel vous ne pouvez pas vous entraîner car il est interdit.

Pour cette raison, et parce que ce calendrier atypique signifiera que les pilotes ne disposeront que d’une journée et demie de pré-saison pour se préparer au prochain parcours, Renault Il souhaite qu’Alonso participe aux tests d’Abu Dhabi le 15 décembre. “Nous devons voir si cela peut être fait sur la base des critères de test. Nous en parlons à la FIA“Cyril Abiteboul, patron de l’équipe de France, en parlait récemment.

Fernando Alonso: “Ce n’est pas ainsi que vous pouvez préparer un championnat”

Alonso, pour sa part, a déclaré: «Il est difficile de savoir combien de temps il me faudra pour m’adapter. Je suppose que quelques courses. Les tests seront limités l’année prochaine et c’est un défi pour tout le monde, mais plus encore pour moi. À peine une journée et demie de tests de pré-saison par pilote et un championnat ne peuvent pas être préparés de cette manière. J’essaierai de générer des automatismes dans le simulateur pour gagner du temps, mais c’est une nouvelle équipe, un nouveau volant, de nouvelles commandes, cela prendra un peu de temps mais j’essaierai de le faire rapidement ».