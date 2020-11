Ricciardo, troisième du Grand Prix de l’Eifel, il a obtenu un podium pour Renault neuf ans plus tard. Deux courses plus tard, cette fois au Grand Prix d’Émilie-Romagne, l’Australien est de retour sur le podium, permettant à l’équipe de France de se classer troisième du championnat du monde des constructeurs, devançant McLaren et Racing Point. Tenant compte du fait que Fernando Alonso Cela n’a été une option ni pour Mercedes ni pour Red Bull, qui l’a publiquement rejeté à cause de son âge, il semble que le pilote de 39 ans Il a réussi en revenant en Formule 1 aux mains de Renault.

Renault a annoncé la signature de Fernando Alonso le 8 juillet. Ensuite, de nombreux fans se sont demandé si l’Asturien avait commis une erreur dans sa décision. Et c’est que, Alonso avait également été lié à Point de course, troisième équipe du Championnat du Monde des Constructeurs à cette époque et même du Grand Prix d’Émilie-Romagne organisé ce dimanche. Malgré cela, un mois plus tard, Damon Hill, champion de Formule 1, précise: «J’adore l’idée que, finalement, peut-être que Fernando Alonso a choisi de rejoindre une équipe au bon moment».

Même le pilote asturien a dû justifier son retour en équipe de France: «Je vois bien le projet Renault car sinon, je ne serais pas allé avec eux. Je sais que l’an prochain, ils auront les mêmes résultats que lors de la course de dimanche prochain. Les voitures seront exactement les mêmes, alors j’espère pouvoir préparer un bon projet pour 2022. Mieux vaut le faire au volant, et au sein de l’équipe, que de jouer au Play ».

Et est-ce que, un autre ancien champion comme Alain Prost, a été très optimiste avec le retour de Fernando Alonso en Formule 1: “Je ne vois personne battre Mercedes en 2021; en 2022, peut-être Renault et Alonso».

Fernando Alonso ne démissionne plus en 2021

Cependant, les derniers résultats de Ricciardo ont encouragé l’Espagnol pour la saison prochaine. «Au début, pour Alonso, tout était beaucoup plus long, il fallait tout faire en 2022 et oublier 2021. Mais, voyant que nous commençons à avoir des batailles intéressantes sur la piste, Fernando sent le sang, de manière positive. Il veut voir ce qu’il peut retirer », a récemment déclaré Cyril Abiteboul, patron de l’équipe Renault.

Les résultats de l’équipe de France lors des dernières courses semblent indiquer que Alonso il avait raison de décider de retourner à Enstone. Même s’il faudra attendre 2022 pour voir s’il peut redevenir champion du monde, l’Espagnol peut rêver de remonter sur le podium la saison prochaine, ce qu’il n’a pas fait depuis le 27 juillet 2014.