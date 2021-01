Si il y a quelques jours l’arrivée de Davide Brivio en tant que nouveau PDG de Alpin, maintenant c’est Cyril Abiteboul celui qui a quitté l’équipe de France pour que Laurent Rossi Soyez le nouveau directeur général de l’équipe. Renault, qui cette saison sera rebaptisée Alpine, achevant ainsi sa restructuration.

Rossi sera le nouveau manager de l’équipe de Formule 1 et, par conséquent, le patron de Fernando Alonso et de Esteban Ocon. Laurent Rossi de 45 ansEn 200, il entre au département de génie mécanique de Renault, où il débute sa carrière. De plus, depuis son départ en 2009, il travaille dans des entreprises comme Google ou dans le cabinet de conseil The Boston Consulting Group à New York. En 2018, il est retourné à Renault en tant que directeur de la stratégie et du développement commercial du Groupe.

Désormais, au-dessus de Laurent Rossi, il n’y aura plus que le PDG du Groupe Renault, Luca de Meo, qui a voulu dire au revoir à Cyril Abiteboul: «Je tiens à remercier chaleureusement Cyril pour son implication inlassable, qui a mené l’équipe de Formule 1 de la dernière place en 2016 aux podiums la saison dernière. Son travail remarquable en Formule 1 depuis 2007 nous permet de regarder vers l’avenir avec une équipe solide et une nouvelle identité pour conquérir les podiums cette année».

De son côté, Cyril Abiteboul a déclaré: «Je tiens à remercier le Groupe Renault de m’avoir fait confiance pendant tant d’années, notamment dans la relance et la reconstruction de l’équipe depuis 2016. Les bases solides de l’équipe et ce qui a été construit en France et en Angleterre dans ces années, l’évolution stratégique du sport vers un modèle plus durable économiquement et plus récemment le projet Alpine, qui apporte un sens et un dynamisme renouvelés, pointe vers un très bon bilan ». «Je tiens à remercier Luca de Meo d’avoir participé à la construction de la Business Unit Alpine et lui Je souhaite plein succès à la nouvelle structure», Il s’est terminé.

Alonso et la lutte pour le podium en 2021

Dans le but de se battre pour les podiums la saison prochaine, Fernando Alonso Outre Laurent Rossi, son équipe comprendra Davide Brivio, l’homme qui a fait de Joan Mir un champion de MotoGP. L’Italien a atterri en Formule 1 dans le but d’Alonso d’ajouter son troisième championnat du monde, ce que Brivio a déjà réalisé avec Valentino Rossi quand il s’agissait de Yamaha. Les deux ont remporté quatre championnats ensemble et telle était l’importance de Davide Brivio dans les succès de Rossi qu’il a été embauché par le pilote pour gérer sa carrière lorsqu’il a signé pour Ducati. Maintenant, il vient à Alpine avec l’aval d’être devenu le champion de MotoGP à Suzuki vingt ans plus tard.

Bien que selon Luca de Meo, l’objectif d’Alpine sera de se battre pour les podiums cette saison, Fernando Alonso a commenté: «Ce serait bien de monter sur le podium. Cette saison, il semble qu’il y ait eu plus de possibilités que dans d’autres pour le reste des équipes, mais Je sais que ces podiums sont dus à des catastrophes de Mercedes. Faire un podium et savourer à nouveau le champagne serait fantastique ».

Alonso et la lutte pour la Coupe du monde en 2022

Il s’est montré plus optimiste en 2022, date à laquelle le changement de règlement entrera en vigueur qui est appelé à réduire les écarts qui existent actuellement entre les équipes: »La saison prochaine, la domination de Mercedes se poursuivra, mais en 2022, nous avons de grands espoirs. L’objectif est clair 2021 année de préparation, d’intégration avec l’équipe où un podium serait fantastique, mais en 2022 avec le changement de réglementation, rêver de gagner et de se relever».

Et des experts comme Pedro Martínez de la Rosa ou Alain Prost voient Alonso remporter à nouveau une Coupe du monde. “Je ne vois personne battre Mercedes en 2021; en 2022, peut-être Renault et Alonso», A déclaré ce dernier. Pour sa part, Pedro Martinez de la Rosa Il a souligné: «Il adore la Formule 1. Ces années passées lui ont fait apprécier ce qu’est la Formule 1. C’est une deuxième partie, mais ce sera très positif pour la Formule 1 en général, pas seulement pour lui. Vous pouvez à nouveau gagner la Coupe du monde».

Esteban Ocon, qui sera le partenaire de Fernando Alonso, a également évoqué les aspirations d’Alpine pour 2021: «Nous travaillerons l’année prochaine, en prenant les positifs et en éliminant les négatifs, puis nous devrions être dans une position assez forte l’année prochaine». Et c’est ça pour les Français: “Un peu embarrassant d’avoir raté la troisième place chez les constructeurs le week-end dernier, mais il y a de nombreux aspects positifs à prendre en compte cette année et des choses que nous n’avons pas parfaitement bien fait non plus ».