Bien qu’ayant été absents de la Formule 1 pendant deux ans, les Britanniques n’oublient pas les exploits de Fernando Alonso sur les circuits. Pour cette raison, l’Asturien a été choisi comme troisième meilleur pilote de cette génération derrière Lewis Hamilton et de Sebastian vettel.

Dans un sondage mené par Formula 1 News, le septuple champion du monde Lewis Hamilton a été élu meilleur pilote de cette génération avec 53% des voix. 31% sont tombés aux mains du quadruple champion Sebastian Vettel; tandis que Fernando Alonso, qui est double champion de Formule 1, a obtenu 7% des voix. La quatrième option de cette enquête, Kimi raikkonen, complétez les 5 pour cent restants.

Bien qu’il s’agisse d’un sondage réalisé par un média britannique, Jenson Button a été laissé de côté, comme Raikkonen a un titre de champion de Formule 1. Aussi Nico Rosberg, qui a remporté le titre en 2016 en battant Hamilton, tous deux chez Mercedes.

Fernando Alonso, le double champion

Alors que Michael Schumacher est considéré comme un pilote de la génération précédente, Fernando Alonso a mis fin à son règne en 2005, revalidant le titre un an plus tard. L’Asturien s’est retrouvé chez McLaren en 2007, mais sa guerre interne avec Hamilton, avec qui il a coïncidé dans l’équipe britannique, a mis le titre sur un plateau Raikkonen. Avec Alonso déjà hors de McLaren, Lewis Hamilton a pu être couronné champion du monde de Formule 1 pour la première fois en 2008.

Mon amitié avec RS18. continue de croître 🖤💛 @ RenaultF1Team # f1 #RSspirit pic.twitter.com/1gcoKF2aYT – Fernando Alonso (@alo_oficial) 16 novembre 2020

Dans une saison inhabituelle, Bouton, à des années-lumière de Brawn du reste des équipes, était celui qui a remporté le titre en 2008. Un an plus tard, le règne de Sebastian vettel, qui a été proclamé champion quatre fois consécutives. Déjà chez Mercedes, un an après son arrivée dans l’équipe allemande, il a été Hamilton celui qui a régné de 2014 à aujourd’hui. Seul Rosberg en 2016 a pu le battre, et il l’a fait avec sa propre voiture.