2021 ce sera une meilleure année que 2020, surtout sur le plan sportif. Des arrêts sont attendus en raison de la pandémie, mais l’épanouissement d’un cours dans lequel le Jeux olympiques vague Eurocup complètent de manière imbattable les grands matches de Ligue des Champions, les Grands Chelems de tennis ou la Formule 1, avec l’incitation au retour de Fernando Alonso. Les bookmakers, comme Betfair, ont déjà leurs prévisions pour un an dans lequel on attend beaucoup, et dans lequel les grands fans pourront profiter du sport et des paris, toujours avec responsabilité.

L’Espagne, favorite de l’Eurocopa

Peu de gens font confiance au rôle de Espagne dans la Euro 2021, mais les bookmakers, et en particulier Betfair, donnent à la Sélection des chances de se proclamer championne du tournoi continental qu’elle a réalisé jusqu’à trois fois à ce jour. Le dominateur en 1964, 2008 et 2012 est dans un deuxième palier de favoris pour le titre, avec une commission de 8,0 euros pour chaque pari.

L’Espagne, qui passe à l’Eurocup avec des options et une équipe qui mêle ancienneté et surtout jeunesse, n’a que la France, la Belgique et l’Angleterre devant, toutes avec 6,0 euros de part sur Betfair, toujours pour le titre. L’équipe dirigée par Luis Enrique surpasse cependant les autres candidats classiques comme l’Allemagne ou les Pays-Bas, qui se présentent avec une somme de 8,5 euros.

Nadal continuera de gagner Roland Garros

“Il aura 65 ans et il continuera à gagner Roland Garros.” Cette phrase, que nous avons entendue de Nico Almagro dans l’édition 2008, continue de résonner chaque année Raphael Nadal Élevez la Coupe des Mousquetaires en tant que vainqueur de Roland Garros. 13 titres, et les paris pensent qu’il obtiendra son quatorzième titre de champion en 2021, où il est clairement favori pour remporter le titre dans son tournoi préféré.

Rafa, comment pourrait-il en être autrement, apparaît comme le premier et incontestable favori de Betfair cotes pour Roland Garros 2021, qui reviendra à ses dates après la modification requise par la pandémie. Une victoire des Baléares se paie en doublant les gains, avec un quota de 2,0. Pendant ce temps, les deux aspirants classiques, Dominique Thiem et Novak DjokovicIls sont également disponibles avec des options et des cotes respectives de 5,0 et 4,0 chez l’un des principaux bookmakers du marché mondial.

Alonso, loin de la tête à son retour en F1

Le retour de Fernando Alonso en Formule 1 C’est l’un des grands événements sportifs au niveau national, mais aussi mondialement au sein du Grand Cirque. Cependant, Betfair ne pense pas que l’Asturien jouera un rôle de premier plan dans la première année de son deuxième passage en F1, du moins en termes de résultats. Lewis Hamilton Il est un favori de premier plan pour remporter son huitième titre de champion du monde, avec une part de 1,38 pour chaque euro misé, devant Verstappen (6,0) et Bottas (6,0).

Alonso, pour sa part, apparaît à la septième place du tableau des favoris, avec une commission de 50 euros pour chaque euro misé, bien que oui, devant Carlos Sainz sur ses débuts en Ferrari. Le pilote madrilène n’est pas non plus un favori dans les paris, qui ne s’attend pas à une amélioration notable de la part du cheval rampant et place Sainz Jr avec une commission de 100 euros.

Espagne, avec moins de dix médailles aux Jeux

Les présages face à Jeux olympiques de Tokyo ils ne sont pas bons pour l’expédition espagnole. Toujours sans confirmer sa célébration, avec la pandémie de coronavirus chez nous, il est fort probable que les Jeux se tiendront et que, en eux, l’Espagne ne dépasse pas dix médailles, un pronostic très bas par rapport à l’activité sportive nationale, et le niveau de ses grands protagonistes.

Sur la base des cotes Betfair, le cas le plus probable est que L’Espagne a obtenu moins de 10 médailles, ce qui serait son résultat le plus bas depuis Séoul 1988. Cette option est payée à cote 1.66 pour chaque euro misé, très important au-dessus de la fourchette de dix à quinze médailles pour les Espagnols, avec un quota de quatre contre une. Entre 15 et 20 métaux, quelque chose qui s’est produit lors des quatre derniers Jeux Olympiques, va à un 9,0 impair, alors qu’il semble clair que, au moins selon les paris, les Espagnols n’égaleront ni ne dépasseront le record historique de Barcelone 92 avec 22 médailles, payant 17 € par euro misé.

Le premier Ballon d’Or de Lewandowski

2020 a été l’année de la consécration définitive de Robert Lewandowski comme l’un des meilleurs footballeurs du monde et, en l’absence de Ballon d’Or En raison de la pandémie, le Polonais a le privilège d’être le grand favori des paris pour l’édition 2021. Lewandowski est le leader du Bayern Munich, actuel champion de la Ligue des champions et candidat comme le plus susceptible de répéter le titre en la plus haute compétition continentale, et cette considération lui permet de devenir un Ballon d’Or potentiel en quelques mois.

Cependant, la quote-part du Polonais, de quatre euros pour chaque pari, n’est pas loin de celle de son poursuivant immédiat, un Cristiano Ronaldo listé avec une cote de cinq contre un sur Betfair. Lionel Messi, dans des heures creuses comme Barcelone, il a les mêmes possibilités que la star portugaise et, dans son cas, un éventuel changement d’équipe pourrait lui faire grimper des positions. Plus loin apparaissent Mbappé (8,0), Salah (8,0) et Neymar (10,0), qui pour l’instant n’éclipsent pas un Lewandowski qui, si le vote était aujourd’hui, remporterait presque certainement le Ballon d’Or.