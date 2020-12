Fernando Alonso a reçu la permission de la FIA pour participer au test de fin de saison qui aura lieu à Abu Dhabi. Même si tu pourrais aimer McLaren Oui Haas Ils avaient manifesté contre la présence de l’Asturien puisqu’il s’agissait d’un test pour les jeunes pilotes, la Fédération internationale de l’automobile a décidé de faire une exception avec le double champion.

Puisqu’il n’y aura que trois jours de pré-saison, un et demi par pilote, Renault a demandé un permis à la FIA pour que Fernando Alonso puisse participer au test des jeunes pilotes à Abu Dhabi le 15 décembre et pouvoir ainsi achever son retour en Formule 1. McLaren, pour sa part, l’ancienne équipe espagnole, voulait boycottez votre présence dans ce test. «Il est clair que nous avons tous voté pour un changement de règle au début de l’année, lorsque cette pandémie a commencé, qui s’est terminée par ces tests sont clairement destinés dans le règlement sportif dans le seul but de tester jeune»A déclaré récemment Andreas Seidl. “Je pense que les règles disent que les coureurs qui ont fait un maximum de deux grands prix ne peuvent pas participer. Et puis cela donne à la FIA la possibilité aussi, à sa discrétion ou à son entière discrétion, d’y faire des exceptions », a ajouté le chef d’équipe. McLaren.

Ironiquement, Andreas Seidl a souligné: «Fernando est un grand pilote de Formule 1, avec un excellent palmarès de succès. Et je ne vois pas vraiment comment cela s’inscrit dans le seul but de tester un jeune pilote». «D’un autre côté, s’ils le définissaient comme un jeune pilote, pour être honnête, je pense que ce serait un excellent message pour nous tous, car alors je me considérerais aussi comme un jeune membre de l’équipe de Formule 1, ce qui me fait du bien. Mais ne justifie pas la poursuite de ce test», A-t-il conclu.

La FIA change les règles pour Alonso

Enfin, la FIA a modifié les règles de ces tests afin qu’ils soient ouverts à plus de participants. Les conducteurs qui ont actuellement un contrat n’auront pas d’autorisation, donc Fernando Alonso ne sera pas exclu à Abu Dhabi. Ils ne le feront pas non plus Robert Kubica ou Sébastien Buemi si Alfa Romeo ou Red Bull jugent leur participation appropriée. Concernant la présence de Fernando AlonsoIl est à noter que ce sera la première fois que je conduirai la Renault 2020, puisqu’à ce jour elle n’a pu tester que celles des saisons précédentes.

Cyril Abiteboul, l’homologue Renault d’Andreas Seidl, a déclaré après qu’Alonso ait obtenu ce permis: «Nous remercions la FIA et la Formule 1 pour leur acceptation de nos plans d’essais., fait en reconnaissance de notre engagement envers les jeunes pilotes à travers les catégories juniors et notre propre Le dévouement de Fernando à entretenir les trajectoires des jeunes talents».

“Pour Fernando, ce sera la prochaine étape de son retour. Il a travaillé sans relâche pour être le plus prêt possible pour 2021. Il veut contribuer pleinement, non seulement à l’équipe, mais aussi aux fans et au sport qui lui a manqué ces deux dernières années.»Ajoutent les Français.

Hommage à Alonso

Si la présence de Fernando Alonso A Abu Dhabi, cela scandalise McLaren, Haas et les jeunes pilotes qui se sont également opposés à sa participation, pour couronner le tout, l’Espagnol organisera d’abord une exposition avec la Renault avec laquelle il a été proclamé champion de Formule 1 en 2005.

“Sais tu quelque chose …? Il y a une autre excellente nouvelle que nous pouvons publier aujourd’hui. Nous redonnons vie à la R25. Pendant le week-end du Grand Prix d’Abu Dhabi. Et il va le piloter. L’unique: Fernando Alonso, retrouvé la machine gagnante du championnat»A confirmé l’équipe Renault.

Vous savez quoi…? Il y a encore une GRANDE nouvelle dont nous pouvons tirer parti aujourd’hui. Nous redonnons vie à la R25.

Pendant le week-end #AbuDhabiGP.

Et il le conduit. Le seul et unique: @alo_oficial a retrouvé sa machine gagnante du championnat. # RSspirit #FullDetailsSoon pic.twitter.com/EhPb78e0rl – Renault F1 Team (@ RenaultF1Team) 2 décembre 2020

Ainsi, le week-end du 15 décembre, Fernando Alonso sera honoré en tant que champion de Formule 1 et ensuite il fera ses preuves comme s’il était un jeune pilote. C’est quelque chose que voit Carlos Sainz, qui aspire également à être à Abu Dhabi. “Ce n’est un secret pour personne que je serais intéressé à essayer la Ferrari, mais cela ne dépend pas de moi. Cela dépend des intérêts des équipes, qui doivent s’entendre, et de la FIA. Une journée et demie pour préparer une saison est pratiquement impossible, ce sera très compliqué, tout comme ce sera fait à Fernando et Ricciardo», A reconnu le madrilène.