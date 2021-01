La diffusion du documentaire ‘Vuelve Alonso, le patron de 2021 revient’ de #Vamos, et les déclarations de Pedro Martinez de la Rosa, dans lequel il a déclaré que Fernando Alonso peut être à nouveau champion du monde, ils ont rouvert le débat. Et c’est encore un mystère comment l’Asturien reviendra après deux ans hors de Formule 1 et si le changement de règlement prévu pour 2022 égalera toutes les équipes en tant que confiance Renault, Ferrari et toutes les équipes qui ne sont pas Mercedes.

“Il adore la Formule 1. Ces années passées lui ont fait apprécier ce qu’est la Formule 1. C’est une deuxième partie, mais ça va être très positif pour la Formule 1 en général, pas seulement pour lui. Vous pouvez à nouveau gagner la Coupe du monde», A souligné Pedro Martínez de la Rosa dans ledit documentaire. Et, selon le Catalan, Fernando Alonso revient plus complet: «La personne la plus heureuse de son retour, c’est lui-même. Il revient car il est heureux de concourir en Formule 1, il lui manque. Il revient en étant plus complet, sans aucun doute, plus mature. Il a beaucoup appris du WEC, du travail d’équipe. J’ai toujours eu une immense illusion de revenir en Formule 1 parce que je savais ce que c’était que d’être sans Formule 1. Il arrive un moment où vous vous épuisez d’être si longtemps avec le même calendrier, les mêmes circuits et la même routine. Vous voulez courir avec d’autres voitures. Alors on se rend compte qu’il n’y a pas de plus belles voitures à conduire que celles de Formule 1. Et les sensations qu’elle transmet ».

Comme Pedro Martinez de la Rosa, quadruple champion du monde Alain Prost, était optimiste quant au retour de Fernando Alonso. «Je lui fais vraiment confiance, il va avoir une philosophie différente. Deux ans hors de la Formule 1, À mon avis, ils n’auraient peut-être pas été mauvais pour lui, a eu un sentiment différent, une vision différente jeter peut être bon»Dit le Français. “Je ne vois personne battre Mercedes en 2021; en 2022, peut-être Renault et Alonso“, Il ajouta Prost.

Dans la tête d’Alonso c’est opter pour le titre

Fernando Alonso est conscient de l’opportunité qu’il a pour 2022 et cela a également été confirmé par Jesús Presa, directeur de la communication de Renault Espagne dans le documentaire: «Dans sa tête c’est opter pour le titre en 2022. Nous rêvons tous qu’il redevienne champion ». De son côté, José Luis Santamaría, directeur du circuit de Catalunya, a déclaré: «Se prépare à être au top, c’est là que nous espérons tous que ce sera ».

Concernant ses options pour 2021, son ancien entraîneur, Adrián Campos, a commenté: «Avec Fernando, il y a toujours un spectacle. Il passe à nouveau 25 heures par jour à réfléchir à la manière de gagner plus de courses en Formule 1. S’il a une voiture pour être dans le top 5 ou 6, il montera sur des podiums; si vous l’avez pour monter sur des podiums, vous gagnerez des courses. Il dira toujours qui il est. En 2021, Oui Ricciardo a réussi à monter sur des podiums, Fernando pourrait peut-être gagner des courses. Il s’est amusé, il a gagné des courses, c’est ce qu’il voulait et il revient avec un esprit renouvelé ».

Alonso et ses chances d’être champion

C’est quelque chose dont il a lui-même parlé Fernando Alonso: «De quoi suis-je content? Je n’ai aucun objectif en termes de poste spécifique. Ce serait bien de monter sur le podium. Cette saison, il semble qu’il y ait eu plus de possibilités que dans d’autres pour le reste des équipes, mais Je sais que ces podiums sont dus à des catastrophes de Mercedes. Faire un podium et savourer à nouveau le champagne serait fantastique ».

Il a également reconnu que son grand objectif est 2022: “La saison prochaine, la domination de Mercedes se poursuivra, mais en 2022, nous avons de grands espoirs. L’objectif est clair 2021 année de préparation, d’intégration avec l’équipe où un podium serait fantastique, mais en 2022 avec le changement de réglementation, rêver de gagner et de se relever».

Plus rapide que jamais et avec l’homme miracle à votre service

Bien qu’il ait 39 ans, le PDG de McLaren, Zak Brown, voit Fernando Alonso plus vite qu’il ne l’a jamais été: «Renault était la troisième meilleure voiture de temps en temps l’année dernière et Fernando est plus rapide qu’il ne l’a jamais été. Il conduira également en haut de la zone médiane. Ocon a connu une période difficile début 2020, mais à la fin, il n’était pas si loin du niveau de Ricciardo. “

Aussi, pour être à nouveau champion, Fernando Alonso aura un nouvel allié, Davide Brivio. L’homme miracle du MotoGP, après avoir été champion de Joan Mir, a atterri en Formule 1 dans le but que l’Asturien ajoute son troisième championnat du monde, ce qu’il a déjà réalisé avec Valentino Rossi lorsqu’il a atterri en Yamaha. Tous deux ont remporté quatre championnats du monde ensemble et telle était l’importance de Brivio dans ses succès que Rossi lui a signé pour gérer sa carrière quand il est allé à Ducati. Après avoir remporté une Coupe du monde avec Suzuki Vingt ans plus tard, l’expérience de Davide Brivio sera désormais au service de Fernando Alonso. Pourra-t-il le faire à nouveau champion?