Bien que depuis que sa signature a été annoncée pour Renault en juillet dernier, il était exclu que Fernando Alonso devaient concourir cette saison, le pilote asturien lui-même a reconnu qu’il monterait dans la voiture en 2020 s’il Ricciardo ou Ou avec Quelque chose leur arrive, quelque chose qu’il espère ne se produira pas. De cette manière, il est exclu que Sergey Sirotkin, le troisième pilote de l’équipe de France, relève l’un d’entre eux s’il part.

“Si je participe en 2020, c’est parce que quelque chose est arrivé à l’un des deux pilotes actuels, et j’espère que cela ne se produira pas.», A déclaré Fernando Alonso dans Movistar +, interrogé à ce sujet. L’Espagnol, qui comme nous l’avons dit dans OKDIARIO, effectuera un nouveau test avec Renault à Bahreïn les 4 et 5 novembre; Il a voyagé avec l’équipe à Imola, où se tiendra le Grand Prix d’Émilie-Romagne. “J’ai hâte à l’année prochaine. Il faudra essayer de s’adapter au plus vite aux évolutions de la réglementation, à ces coupures aérodynamiques au sol et aux prises de freins arrière. En termes de résultats, pouvoir être régulièrement dans le top 5 ou le top 7 en 2021 serait formidable. Nous avons une longue liste de choses à faire et vous ne pourrez pas vous entraîner longtemps avant de commencer », a-t-il commenté.

“Etre régulièrement dans le top 5 – top 7 l’an prochain serait fantastique.” Fernando Alonso testera la Renault RS18 la semaine prochaine. #NewsCome sur pic.twitter.com/rsIJY19N0K – F1 dans Movistar + (@ movistar_F1) 30 octobre 2020

Fernando Alonso montera sur Renault cette saison

Fernando Alonso Vous aurez l’opportunité de tourner à Bahreïn sans limitation de kilomètres pendant deux jours, ce qui est très important puisqu’en 2021 la pré-saison sera excessivement courte. “Il n’y aura qu’un jour et demi de pré-saison par pilote. C’est ainsi qu’il est difficile de préparer une Coupe du monde. C’est une nouvelle équipe, avec de nouvelles procédures et méthodes de travail, tout est nouveau », a reconnu l’Asturien.

Concernant sa présence au Grand Prix d’Émilie-Romagne avec Renault, Fernando Alonso l’a souligné. “Il est intéressant de voir comment l’équipe travaille de l’intérieur. J’essaye de m’imprégner de tout ce qui se passe». Il a également évoqué la victoire mythique qu’il a remportée en 2005, en fermant toutes les portes à un Michael Schumacher qui a tenté de le dépasser pendant la moitié de la course: «Imola est un grand circuit. J’ai de bons souvenirs, mais aussi des souvenirs tristes pour Ayrton Senna».