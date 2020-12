Bien que Fernando Alonso il a réussi à réaliser le meilleur temps, sur les deux Mercedes, lors du test des jeunes pilotes d’Abu Dabu. Marcin Budkowski a voulu réduire l’euphorie. Et c’est ça, le directeur exécutif de Renault prédit un début de Coupe du monde compliqué pour l’Asturien qui revient au Gran Circo dans le but de remonter sur le podium à long terme.

«Je pense que vous devez prendre en compte le désavantage auquel il partira par rapport au reste des coureurs sur la grille, étant donné que il n’a pas couru en Formule 1 depuis deux ans “dit dans le sport automobile. “Je peux comprendre que pour Carlos Sainz ou Ricciardo le défi de la saison prochaine avec une nouvelle équipe sera compliqué, car ils devront apprendre une nouvelle méthode de travail et devront interagir avec des ingénieurs inconnus, mais dans le cas de Fernando, ce sera différent compte tenu de son absence prolongée“A ajouté Marcin Budkowski.

Le directeur exécutif de Renault a justifié les expositions que Fernando Alonso a réalisées à ce jour: «Pour cette raison, nous avons préparé un programme de test complet au volant de la voiture 2018. Nous voulons qu’il retrouve son rythme, retrouve sa condition physique et tout ce dont il a besoin ».

La courte pré-saison pour Alonso

Cependant, Alonso Il n’aura qu’un jour et demi de présaison pour s’adapter à ce que sera sa voiture en 2021: “Il sera difficile pour Fernando de s’habituer à la voiture en seulement une journée et demie d’essais. C’est vrai pour la plupart des pilotes, mais d’une manière particulière pour lui vu son absence de Formule 1 ces deux dernières années ».

En raison de la courte pré-saison prévue pour 2021, Carlos Sainz n’a pas hésité à montrer son malaise lorsque la Fédération internationale de l’automobile ne l’a pas autorisé à participer au test des jeunes pilotes à Abu Dhabi: «Je ne suis pas satisfait de la décision car elle ne me paraît pas juste. entièrement par la FIA. Je voulais être dans ce test, surtout quand on sait qu’il y a à peine une journée et demie de tests de pré-saison par pilote. Ils pourraient ouvrir leurs mains aux pilotes qui changent d’équipes, même pour la sécurité. Si quelque chose échoue dans la Ferrari ce jour-là et demi de tests, je peux me rendre à la course sans avoir testé le siège. Mais il n’en a pas été ainsi. Il y a des incohérences dans l’application du règlement, chacun doit être ouvert ».

Fernando Alonso, qui était présent, a déclaré après le test: «Nous avons terminé avec des choses de base que nous avons faites en préparation en usine comme la fabrication du siège, la position des pédales et tout ça., ce qui est un avantage puisque nous n’avons qu’une journée et demie d’essais hivernaux l’année prochaine ». Cependant, voyant l’inquiétude de ses rivaux lorsqu’il a été autorisé par la FIA à participer au test des jeunes pilotes, l’Espagnol a déclaré: «Je suis juste en train de rattraper. Tu peux être calme car je ne développerai rien».

Préparation de Renault et Alonso

Telle était l’agitation provoquée par la présence de Fernando Alonso que Renault a voulu justifier sa participation au test des jeunes pilotes. “Parce que c’est nécessaire? Je serai très direct, il faut lui donner les meilleurs outils possibles pour travailler l’année prochaine. Personne n’est là pour autre chose que pour la performance, peut-être que d’autres équipes ne sont pas là pour la performance, mais à des fins commerciales. Nous ne faisons pas cela pour une question commerciale, nous le faisons pour améliorer notre propre compétitivité. Que ferait n’importe quelle entité », a souligné Cyril Abiteboul.

«Nous avons été clairs avec la FIA et la F1 sur ce que nous voulions faire et je ne pense pas non plus qu’ils puissent nous reprocher de ne pas aider les jeunes pilotes dans tout ce que nous faisons, aucun constructeur n’a investi deux fois moins que nous dans son académie. Pilotes que nous aidons financièrement, en plus de la Formule Renault que la moitié des pilotes de F1 ont traversée. Ils ne peuvent pas nous accuser de ne pas investir dans les jeunes conducteurs»A ajouté le patron de l’équipe Renault.

Malgré sa participation au test des jeunes pilotes, Fernando Alonso Il n’a pas encore été prêt pour être prêt pour son retour en Formule 1. «Il y a beaucoup de choses à faire pour être prêt. Aussi est la partie de la mise en forme, conformément aux normes de F1. Je sais que je dois continuer à travailler. Il faut aussi travailler sur le confort dans le siège, les pédales et la connexion et la relation avec les ingénieurs pour se comprendre avec nos yeux », a-t-il récemment souligné.